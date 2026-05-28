Mos impulsa la protección ambiental del entorno del río Salgueira y Monte de Pereiras

El Concello de Mos ha adjudicado la elaboración de un estudio para impulsar la declaración del Roteiro dos Muíños da Salgueira y Monte de Pereiras como Espacio Natural de Interese Local (ENIL), una figura de protección ambiental regulada por la Lei do Patrimonio Natural e da Biodiversidade de Galicia.

La iniciativa abarca un espacio de elevado valor ambiental, paisajístico y etnográfico, situado en las parroquias de Pereiras, Sanguiñeda, Tameiga y Cela, en el entorno del río Salgueira y del Monte de Pereiras, donde destacan los ecosistemas fluviales, la biodiversidad existente y los elementos tradicionales vinculados a los antiguos molinos y a los usos históricos del territorio.

Según el gobierno local, son muchos los beneficios previstos tras la declaración del ENIL, como la recuperación de espacies únicas que se encuentran en peligro de desaparecer por su estado de conservación; conseguir un entorno más limpio y natural; crear puestos de trabajo locales relacionados con la conservación de estos espacios o favorecer la obtención de ayudas por parte del Estado o de la Xunta destinadas a la conservación de la naturaleza, mejora del medio ambiente o desarrollo rural sostenible.

Por otro lado, también existirían obligaciones para las parcelas afectadas incluidas en el ENIL. Estas tendrían que adecuarse a las normas de gestión y conservación, que se aprobarán con la declaración del espacio natural protegido. Estas normas pretender respetar los usos actuales del suelo y compatibilizar la conservación del medio ambiente con las actividades que se realicen dentro del espacio natural.

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Con la adjudicación del contrato para elaborar este estudio, el Concello de Mos continúa avanzando en la tramitación administrativa del expediente, a la vez que sigue trabajando de manera coordinada con la Comunidad de Montes de Pereiras para impulsar dicha declaración de Espacio Natural de Interese Local.