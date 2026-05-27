Lonza redujo un 56% sus emisiones de CO2 desde 2019
La conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, visitó ayer las instalaciones de Lonza Biologics en Porriño, poniendo a esta empresa como ejemplo de industria responsable. Sus actuales tasas de reciclaje superan el 85% de los residuos generados, también redujo en más de un 30% el consumo de agua y el 100% de la electricidad que consume procede de fuentes renovables. Este esfuerzo permitió reducir en un 56% las emisiones de CO2 de la planta con respecto a 2019.
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