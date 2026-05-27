La Festa da Rosa amplía fronteras

Medio centenar de rondalleiros de Mos llevaron ayer la música, la tradición y la identidad cultural mosense hasta la Casa de Galicia en Madrid para presentar oficialmente la Festa da Rosa, una cita de Interés Turístico de Galicia que el próximo 13 de junio alcanzará su edición número 53. Este año, como novedad, el evento acoge la primera Feira do Viño Rosado de Galicia, que nace para «convertir Mos en un punto de encuentro, para poner en valor la calidad y personalidad de los vinos rosados gallegos y el enorme trabajo de las denominaciones de origen y de las bodegas», explicó la alcaldesa, Nidia Arévalo.

La regidora, junto a la concejala Julia Loureiro y otras representantes institucionales, culturales y sociales vinculadas al municipio, presentó la nueva edición de la Festa da Rosa acompañada por el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, por senadores y congresistas, y por otros mosenses afincados en Madrid, como la influencer Tamara García o el bailarín Rubén Cabaleiro.

«Hablar de la Festa da Rosa es hablar de identidad, historia y orgullo colectivo», destacó la alcaldesa, subrayando que la rosa «no es solo un símbolo de Mos, sino también la manera de entender quién somos como pueblo: trabajador, dinámico, orgulloso de sus raíces y profundamente unido a su cultura».

Sobre los detalles de la programación, Arévalo explicó que, aunque el propio día de la Festa da Rosa es el 13 de junio, este año la celebración se ampliará también al domingo 14 con motivo de la Feira do Viño Rosado de Galicia, que se celebrará de manera paralela a la Festa de Exaltación da Empanada de Millo, a cargo de la Asociación de Mulleres Rurais de Mos.

También recordó la regidora los nombres de las personas y entidades distinguidas en esta edición como valedores y valedoras de la rosa. Serán: Daniel Burgos, por su vinculación histórica con las rondallas y con la proyección cultural de Mos; Patricia Martínez, referente internacional del baile deportivo; María José Gómez Rodríguez, como conselleira de Medio Rural; el grupo Radio Vigo, por su labor de difusión de las tradiciones gallegas; y el Celta Integra Zelnova, por ser una iniciativa de inclusión social impulsada por la Fundación Celta. Igualmente, serán reconocidas como «valedoriña» y «valedoriño» Alba Salguieriño y Óscar Molinos, en representación de la juventud mosense y de los valores de esfuerzo, constancia y superación.

Concierto estrella

La programación, que cuenta con un mes lleno de actividades infantiles, concursos, música, eventos deportivos y otras actividades culturales como el tradicional desfile de palilleiras, arrancará ya el próximo 5 de junio con el concierto de Cali & El Dandee en el Pazo de Mos.

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«Queremos que la Festa da Rosa siga cruzando fronteras y llevando el nombre de Mos cada vez más lejos. Madrid es encuentro, escaparate y proyección, y hoy trajimos aquí una parte de nuestra tierra para invitar a todos a descubrir nuestra cultura, nuestra gastronomía y nuestra gente», concluyó la Nidia Arévalo en la presentación, a la que le siguió una actuación de una rondalla formada por 50 mosenses y una degustación de la tradicional empanada de maíz de Mos, uno de los productos gastronómicos más representativos de la Festa da Rosa, que este año se podrá maridar con vino rosado.