Porriño adjudica la gran reforma de Torneiros por 2,6 millones

El Concello de Porriño dio ayer el paso definitivo para la transformación integral del núcleo de Torneiros con la aprobación en pleno de la adjudicación de las obras de regeneración urbana de su entorno, un ambicioso proyecto estratégico que supondrá una inversión total de 2,6 millones de euros.

La propuesta salió adelante ratificando el acuerdo de la mesa de contratación, que eligió por unanimidad a la firma Narom S.L., al obtener la mayor puntuación en el proceso de licitación, en el que también compitieron otras dos empresas. Además del presupuesto de adjudicación, la empresa se compromete a ejecutar mejoras adicionales en el entorno urbano por un importe de casi 275.000 euros. Las obras tendrán un plazo de ejecución de 14 meses.

Esta gran intervención en Torneiros es posible gracias a la estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible, por lo que cuenta con una asignación de fondos europeos Feder de 1,5 millones de euros; y se complementará con una aportación de 1,1 millones de euros procedentes del Plan Extra de la Diputación de Pontevedra.

El proyecto de regeneración urbana del núcleo de Torneiros contempla una actuación integral sobre el espacio público y las infraestructuras existentes, con la finalidad de mejorar de manera sostenible las condiciones urbanas, sociales y ambientales de la parroquia. Entre las actuaciones previstas se incluye la renovación de las redes de abastecimiento de agua potable, la modernización del saneamiento y la mejora del sistema de drenaje pluvial.

En el ámbito de la movilidad y accesibilidad, el proyecto apuesta por la redistribución del espacio viario, favoreciendo la movilidad peatonal frente al tráfico rodado. Se prevé la ampliación de las zonas peatonales, la mejora y ampliación de aceras, la eliminación de barreras arquitectónicas, la adaptación de los itinerarios a criterios de accesibilidad universal y la creación de recorridos más seguros, especialmente en los entornos equipados de alta afluencia, como los centros educativos, el multiusos de Torneiros o el centro cultural Alba.

La intervención incluye también la renovación integral del alumbrado público, que será sustituido por luminarias led de alta eficiencia energética, permitiendo reducir el consumo eléctrico, mejorar la iluminación de los espacios públicos y disminuir las emisiones de CO2.

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El proyecto se completará con la creación de un parque acuático en el Parque Alba, concebido como un nuevo espacio de ocio familiar y deportivo que reforzará la oferta de equipamientos públicos, fomentará la convivencia intergeneracional y contribuirá a la integración social de la parroquia.