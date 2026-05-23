Nidia Arévalo, primera alcaldesa del PP en postularse como candidata

La regidora de Mos y senadora por Pontevedra, Nidia Arévalo, se convirtió este sábado en la primera alcaldesa del PP en postularse como candidata para las elecciones de 2027, incluso antes de que su partido dé a conocer los nombres de las siete ciudades gallegas.

Lo hizo durante su discurso en el congreso local del PP, en el que fue aclamada como presidenta local, arropada por los presidentes gallego y provincial, Alfonso Rueda y Luis López, y ante un auditorio con unos 800 militantes que aplaudieron y jalearon a la líder local.

En un momento de su intervención, la regidora afirmó que el PP aspira a revalidar la mayoría absoluta, pero advirtió de que el trabajo para lograrlo dentro de un año «comenza agora», y aseguró que era necesario para evitar la llegada de un bipartito que, a su juicio, llevaría a Mos al desgobierno.

Nidia Arévalo, durante su intervención en el acto. / D.P.

Además, Arévalo reivindicó la transformación de Mos, que «pasou de ser un lugar de paso a converterse nun lugar para vivir, investir e construír futuro», y apostó por un equipo «renovado, preparado e con ganas de seguir traballando», presentando una estructura formada por coordinadores de áreas y parroquias para mantener el contacto con la ciudadanía. La regidora releva en el cargo a Camilo Augusto.

Durante el acto, el presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, destacó la trayectoria de la regidora, a la que definió como una mujer «todoterreno», con «carácter y vocación», y subrayó sus cuatro mayorías absolutas consecutivas desde 2007. También la secretaria general del PPdeG, Paula Prado, elogió el liderazgo «incansable» de Arévalo. Por su parte, Luis López reivindicó la fortaleza de la agrupación local y auguró una etapa continuista, aunque renovada.

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Durante el acto se proyectaron vídeos de apoyo de Alberto Núñez Feijóo, Mariano Rajoy, Ana Pastor, Rafael Louzán y Corina Porro.