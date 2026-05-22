Urbanismo
Salceda impulsa la urbanización del PERI A Gándara para crear vivienda
El pleno aprueba la contratación de las obras por más de un millón de euros
Supone el desarrollo de más de 7.000 metros cuadrados de uso residencial
El pleno del Concello de Salceda aprobó por unanimidad el expediente de contratación de las obras de urbanización del PERI A Gándara, con un presupuesto que supera el millón de euros. El proyecto de urbanización, redactado por los ingenieros Francisco Javier Rivas Barros e Ignacio Teijeiro Calvo, va a suponer en la práctica la puesta en servicio de más de 7.000 metros cuadrados de uso residencial, facilitando así la construcción de vivienda nueva, tan necesaria en estos momentos, además del área de 1.060 metros cuadrados para vivienda protegida que el Concello tiene ya cedida al Instituto Galego da Vivenda e Solo.
El proyecto desarrollará también 2.738 metros cuadrados de suelo para equipamientos, en los que el Concello valora instalar «infraestructuras tan necesarias como un centro de día, un pabellón y un nuevo auditorio». Igualmente, se crea el acceso a dos amplias zonas verdes con un total de 5.662 metros cuadrados.
Por otro lado, dentro de esta obra de urbanización también se contempla la mejora de la accesibilidad al nuevo centro de salud, fundamentalmente para las personas usuarias que provengan desde la zona de Entenza, así como la creación de nuevas plazas de aparcamiento en superficie a lo largo de los viales.
El proyecto, que supone la continuidad de la calle Mártires de Sobredo hasta la calle Gándara, en la zona de las piscinas, cuenta con un plazo de ejecución de ocho meses, por lo que se prevé que la obra quede rematada antes del verano de 2027.
«Xa queda pouco para que sexa unha realizade o proxecto de urbanización do PERI A Gándara que vai transformar Salceda. Máis vivenda, máis chan de equipamentos, máis zonas verdes, máis aparcadoiros, e unha mellora na distribución do tráfico do casco urbano. Este é o froito do traballo de moitos compañeiros e compañeiras durante moitos anos, que agora se traduce nesta obra transformadora que mellorará a vida da veciñanza», valoró la alcaldesa de Salceda, Loli Castiñeira.
Suscríbete para seguir leyendo
- Armón Vigo se estrena en buques militares con la botadura del «HMS Sälen», el primer barco para la Armada de Suecia
- El desfile aéreo de las Fuerzas Armadas: «Una exhibición con la precisión de una operación quirúrgica»
- El padre César Mañueco, el joven monje que guía el Monasterio de Oseira: «Los que estamos aquí no venimos de Marte»
- Comerciantes y hosteleros empiezan a pagar cuotas voluntarias de 50 euros para el contencioso contra la subida de la basura
- Una jueza de Vigo condena a una empresa de fotografía por dejar a los novios sin el álbum de su boda
- Stellantis 'entrega' al grupo chino Dongfeng la «joya» de Citroën en Francia
- Un nuevo proyecto en Pinténs amplía la oferta turística de Cangas con un campamento denominado Cova das Minas
- Las mejores despedidas