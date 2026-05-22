Salceda impulsa la urbanización del PERI A Gándara para crear vivienda

El pleno del Concello de Salceda aprobó por unanimidad el expediente de contratación de las obras de urbanización del PERI A Gándara, con un presupuesto que supera el millón de euros. El proyecto de urbanización, redactado por los ingenieros Francisco Javier Rivas Barros e Ignacio Teijeiro Calvo, va a suponer en la práctica la puesta en servicio de más de 7.000 metros cuadrados de uso residencial, facilitando así la construcción de vivienda nueva, tan necesaria en estos momentos, además del área de 1.060 metros cuadrados para vivienda protegida que el Concello tiene ya cedida al Instituto Galego da Vivenda e Solo.

El proyecto desarrollará también 2.738 metros cuadrados de suelo para equipamientos, en los que el Concello valora instalar «infraestructuras tan necesarias como un centro de día, un pabellón y un nuevo auditorio». Igualmente, se crea el acceso a dos amplias zonas verdes con un total de 5.662 metros cuadrados.

Por otro lado, dentro de esta obra de urbanización también se contempla la mejora de la accesibilidad al nuevo centro de salud, fundamentalmente para las personas usuarias que provengan desde la zona de Entenza, así como la creación de nuevas plazas de aparcamiento en superficie a lo largo de los viales.

El proyecto, que supone la continuidad de la calle Mártires de Sobredo hasta la calle Gándara, en la zona de las piscinas, cuenta con un plazo de ejecución de ocho meses, por lo que se prevé que la obra quede rematada antes del verano de 2027.

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«Xa queda pouco para que sexa unha realizade o proxecto de urbanización do PERI A Gándara que vai transformar Salceda. Máis vivenda, máis chan de equipamentos, máis zonas verdes, máis aparcadoiros, e unha mellora na distribución do tráfico do casco urbano. Este é o froito do traballo de moitos compañeiros e compañeiras durante moitos anos, que agora se traduce nesta obra transformadora que mellorará a vida da veciñanza», valoró la alcaldesa de Salceda, Loli Castiñeira.