Muere un tractorista de 57 años en O Porriño tras sufrir un accidente

Un tractorista de 57 años, de iniciales J.G.A., ha muerto este jueves en O Porriño al sufrir un accidente con el vehículo que manejaba en la parroquia de San Salvador de Budiño, en el lugar de O Mosteiro, informan fuentes de Emergencias.

Fue un vecino el que avisó al 112 Galicia hacia las 19.40 horas. El tractor había volcado y la víctima estaba atrapada debajo del vehículo.

Emergencias Sanitarias-061 envió dos ambulancias asistenciales, una básica y otra avanzada, así como personal sanitario del Punto de Atención Continuada de O Porriño.

Los equipos de emergencia desplazados intervinieron para liberar el cuerpo de la víctima y los servicios sanitarios solo pudieron confirmar su fallecimiento.

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Además del 061, el 112 movilizó a los Bomberos de O Porriño e informó a los agentes de la Guardia Civil y de la Policía local, así como a los efectivos de Protección Civil de la localidad.