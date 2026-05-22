El Celta pagará 1,7 millones por los terrenos comunales de Pereiras

La Xunta de Galicia ha dado luz verde al proyecto de expropiación de los terrenos incluidos en la Etapa 1 del proyecto de interés autonómico (PIA) «Factoría do Deporte Galego-Galicia Sports 360», que el Real Club Celta de Vigo está desarrollando en Mos. Esta Etapa 1 abarca una superficie de 14,88 hectáreas, pertenecientes a la Comunidad de Montes de Pereiras. Por la expropiación de dichos terrenos, el Celta, como promotor de la obra, pagará a los comuneros un importe total de 1.785.996 euros.

El precio por la expropiación del suelo se ha fijado por tasación conjunta entre el expropiado (los comuneros) y el beneficiario de la expropiación (el Celta). En total, afecta a una superficie total de 148.833 metros cuadrados.

La Axencia Galega de Infraestruturas aprobó inicialmente el proyecto de expropiación el pasado 11 de mayo de 2026, haciéndolo oficial con su publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG) en el día de ayer.

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Así, desde su publicación ayer, se abre un proceso de información pública de un mes, durante el cual las personas interesadas pueden formular las observaciones o reclamaciones que consideren oportunas.