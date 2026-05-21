Mos crea un aparcamiento temporal para calmar el tráfico

El Concello de Mos habilitará un nuevo aparcamiento provisional en el entorno de O Rebullón para contribuir a aliviar los problemas de estacionamiento y tráfico que afectan a la zona de Puxeiros y Avenida do Rebullón.

El espacio, situado detrás de la confitería Seijo, cuenta con una superficie de cerca de 5.000 metros cuadrados y fue cedido temporalmente por el propietario de la parcela para facilitar una solución inmediata mientras no se estabiliza la situación del tráfico en la zona. El terreno ya está siendo acondicionados para su puesta en funcionamiento, prevista a partir del próximo 1 de junio.

La alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, visitó ayer los trabajos de acondicionamiento de la leiraparking acompañada del concejal Camilo Grandal. Ambos comprobaron el avance de una actuación «muy necesaria para dar respuesta a una demanda importante de los vecinos y vecinas y, especialmente, de los negocios de esta zona, que llevan mucho tiempo reclamando más espacios de estacionamiento».

Arévalo agradeció «la colaboración y disposición del propietario de la parcela por facilitar esta cesión temporal». La regidora destacó también que «el objetivo principal es contribuir a descongestionar el tráfico y liberar plazas en el aparcamiento del centro de salud para que puedan ser utilizadas prioritariamente por las personas que acuden a sus citas médicas».

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Desde el Concello de Mos hacen un llamamiento a la ciudadanía para que utilicen este nuevo aparcamiento una vez entre en funcionamiento, contribuyendo así a facilitar el acceso al centro de salud y a mejorar la convivencia del tráfico en la zona.