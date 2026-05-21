La cantera del audiovisual gallego

El Festival de Cans vivió ayer una de las jornadas más ligadas a su identidad, combinando el apoyo a las nuevas generaciones del audiovisual gallego con la participación vecinal y actividades relacionadas con la creación emergente.

La sección oficial Novas Camadas, dedicada a realizadores y realizadoras menores de 25 años, fue uno de los espacios centrales del día con una selección marcada por los estrenos y por temáticas como la memoria, la emigración, los incendios forestales, la identidad queer o el rural. Entre las piezas que se proyectaron destacaron títulos como «Galicia non arde», que abordó los incendios; «Amor líquido», sobre la ruptura de una pareja; o «O mar é o meu chan», un documental sobre los pioneros del surf gallego. La sección se consolidó un año más como escaparate del nuevo talento audiovisual gallego.

Casi toda la jornada se centró en ellas, en las nuevas generaciones de creadores y creadoras emergentes. Para ellas se programó una charla sobre distribución audiovisual, orientada a ofrecer herramientas para la circulación y visibilidad de proyectos, así como la presentación de distintos labs y espacios de acompañamiento profesional para el desarrollo de nuevas propuestas.

Los otros protagonistas fueron los vecinos de Cans, que disfrutaron de la ya tradicional Noite das Veciñas e Veciños, que contó con el estreno de «Non me movas o marcos», dirigida por Juanma LoDo dentro del Proyecto Cans 303.

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El festival continúa hoy con una de sus jornadas más especiales: la apertura oficial de su vigésimo tercera edición. A las 20 horas el Círculo Recreativo Cultural de Porriño acogerá la proyección de «La buena hija», de la directora Júlia de Paz. La sesión contará con la presencia de la realizadora, del actor Julián Villagrán, del productor gallego Sergio Grobas y de la actriz Janet Novás, una de las protagonistas del filme y una figura especialmente querida en el Festival de Cans, donde este año recibirá el Chimpín de Prata por su trayectoria.