Porriño conecta talento y oportunidad

Porriño demostró ayer el enorme potencial de su capital humano y músculo empresarial con la celebración del primer Foro de Empleo y Desarrollo Profesional: O Porriño Conecta Talento, un evento que llenó el pabellón polideportivo del municipio, convertido en un escaparate de oportunidades laborales y nuevos talentos.

Desde primera hora de la mañana, la afluencia de asistentes fue constante, contando con la visita de los conselleiros de Educacion y de Empleo, junto al alcalde de Porriño. Además de su potente programa de conferencias y mesas redondas, uno de los grandes atractivos del foro fue el espacio Talent Hub, donde se celebraron numerosas citas interpersonales y entrevistas rápidas de trabajo entre jóvenes y responsables de recursos humanos de grandes compañías como Aimen, Zendal, Plaintec, Seur, Biscuits Galicia, Darlim, Borgwarner, Rodavigo o Abanca, entre otras muchas.

Otra novedad del foro fue el Talent Pitch, en el que siete candidatos tuvieron dos minutos cada uno para mostrar sus fortalezas ante la especialista en reclutamiento de talento de Abanca, Lara Ríos, que los introdujo en el programa Top Abanca, para impulsar carreras profesionales, y que valoró individualmente sus presentaciones.

En este sentido, también ayudó a los jóvenes y demandantes de empleo la conferencia del profesor de la Universidad de Vigo y presidente de Libredón, Joaquín Dosil, que dio las claves para hacer entrevistas de trabajo impactantes. Porque el talento que buscan las empresas está «en las competencias transversales: hoy en días las empresas buscan candidatos o candidatas que tengan la capacidad de trabajar en equipo, capacidad de poder persistir, tener resiliencia, personas que tengan capacidad de relacionarse con otras personas con facilidad y crear buen clima de trabajo», explicó el ponente.

También abordó la búsqueda de trabajo Pedro Rodríguez, que definió esta como un proceso de venta. «Al igual que las decisiones de compra de productos o servicios se basan fundamentalmente en las emociones que los vendedores y vendedoras transmitimos, en el caso de la venta de un proceso de selección, exactamente igual», expuso Rodríguez, apuntando que «lo que diferencia a las personas no es lo que saben, sino lo que hacen con eso que saben».

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Por último, el plato fuerte de esta primera edición de O Porriño Conecta Talnto fue la conferencia de Emilio Duró, que se tradujo al lenguaje de signos y que motivó al público presente. «La ilusión sigue siendo la energía más rentable del mundo», aseguró, señalando que «la actitud es la diferencia entre ver problemas o ver oportunidades; el talento abre puertas, pero la actitud decide hasta donde llegas».