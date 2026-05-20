Cine
El Festival de Cans abre el telón con el homenaje al actor Celso Bugallo
Hoy se celebra el Día das Novísimas, dedicado a las nuevas generaciones del audiovisual gallego
El Festival de Cans arrancó ayer su vigésimo tercera edición con una primera jornada marcada por la emoción del homenaje al actor Celso Bugallo, una de las figuras más queridas del audiovisual gallegos y muy vinculado al certamenporriñés hasta su fallecimiento a finales del año pasado.
La inauguración de la tradicional Rúa Efémera dedicada al intérprete reunió a amistades y personas próximas al festival en un acto especialmente emotivo alrededor de la figura del actor. El homenaje se completó con la retrospectiva de cortometrajes protagonizados por Bugallo, recuperando algunas de sus colaboraciones más destacadas con el cine gallego y reivindicando su compromiso con los nuevos creadores y con el formato corto.
A lo largo del día, cientos de escolares participaron en las rutas cinéfilo-literarias y actividades didácticas programadas en la aldea; poniendo el broche de oro a esta primera jornada con la proyección de «8», el último filme de Julio Medem, el cineasta ganador de un Goya y un premio en Cannes, que colocará su estrella en el Torreiro de Cans este sábado.
La programación del festival continúa hoy con una de las jornadas más singulares de la edición, marcada por la celebración del Día das Novísimas, dedicado a las nuevas generaciones del audiovisual gallego, y por la tradicional Noite das Veciñas e Veciños, a partir de las 21 horas en el Torreiro de Cans, con la presentación de los guías de caminos, el Xurado dos Veciños, el Xurado da Mocidade y la actuación de las Pandereteiras de Cans y de Acordecans.
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