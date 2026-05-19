Cans inaugura hoy la Rúa Efémera dedicada al actor Celso Bugallo

El Festival de Cans arranca este martes con la inauguración de la tradicional Rúa Efémera dedicada en esta edición al actor Celso Bugallo, fallecido a finales del año pasado. La Rúa Efémera Celso Bugallo se destapará a las 10 horas en el camino del Jalpón de Aurora, en las proximidades del Torreiro de Cans. El homenaje continuará a mediodía, en el Baixo de Carlos, con una retrospectiva especial de cortometrajes protagonizados por el actor, entre los que destacan «Curricán», «Calquera infinito posible» y «El bosque del consuelo».

También a las 10.00 horas arrancará la ruta cinéfilo-literaria guiada por la escritora Iria Misa, una actividad en la que participarán decenas de niños y niñas de los centros educativos de la zona, y que forma parte de la apuesta del Festival de Cans por acercar el cine a las nuevas generaciones. A lo largo de la mañana se desarrollará igualmente Cans do Futuro, mientras cientos de escolares pasarán por la aldea para conocer el festival y participar en las actividades programadas.

Otra cita del día tendrá que ver con los llamados «oficios invisibles» del cine, aquellas profesiones fundamentales en la creación audiovisual que suelen permanecer alejadas del foco público. La sesión forma parte de una programación dedicada a poner en valor trabajos habitualmente poco visibles en la cadena audiovisual, junto a la labor de profesionales como Bibi Martín, Alaba Pego y Laura Piñeiro.

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La jornada se completará a las 19.30 horas en el Baixo de Carlos con la proyección de «8», la película más reciente de Julio Medem, una de las figuras centrales de esta edición del festival. La entrada será libre hasta completar un aforo reducido. Ana Rujas, Javier Rey, Álvaro Morte o Tamar Novas forman parte del reparto de una película que construye un recorrido por 90 años de la historia de España.