Salceda busca financiación en Madrid para la Casa da Mocidade en la antigua Cámara Agraria

La alcaldesa de Salceda, Loli Castiñeira, mantuvo en Madrid una reunión con el secretario de Estado de Juventud e Infancia, el vigués Rubén Pérez Correa, con el objetivo de trasladarle las necesidades y proyectos del municipio en materia juvenil y buscar vías de financiación para la futura Casa da Mocidade que el Concello proyecta en el edificio de la antigua Cámara Agraria.

En el encuentro, en el que también participó la concejala de Benestar Social, Selene González, las representantes municipales expusieron la realidad demográfica de Salceda, uno de los municipios con la media de edad más baja de Galicia y el que cuenta con el mayor porcentaje de menores de 25 años de toda la comunidad autónoma.

La reunión se celebró en el marco del VII Congreso de Ciudades Amigas de la Infancia, organizado por UNICEF, en el que participan responsables políticos y técnicos de diferentes administraciones.

Durante la cita, la alcaldesa destacó los servicios que el Concello presta actualmente con fondos propios dirigidos a la juventud y a la infancia, entre ellos el nuevo gabinete de psicología municipal, además de proyectos impulsados por entidades como Cruz Roja o la Fundación Esplay.

El crecimiento de estos programas y servicios ha llevado al gobierno local a plantear la necesidad de contar con nuevos espacios específicos para la población joven. En este sentido, Castiñeira presentó al secretario de Estado el anteproyecto de rehabilitación de la antigua Cámara Agraria, un inmueble adquirido por el Concello a la Xunta de Galicia en 2017 y que se pretende convertir en una Casa da Mocidade.

El futuro centro aspira a convertirse en un espacio abierto y multifuncional, destinado tanto al desarrollo de actividades juveniles como a favorecer la convivencia, la participación y las relaciones entre la gente joven del municipio.

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Tras la reunión, la alcaldesa valoró positivamente la disposición mostrada por Rubén Pérez Correa y confió en que puedan abrirse vías de colaboración institucional para hacer realidad el proyecto. «Seguimos a traballar coas diferentes administracións na procura dos mellores servizos para Salceda. É imprescindible a cooperación institucional e estamos seguras de que tamén nesta ocasión dará bos resultados», señaló, la regidora.