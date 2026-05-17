Todas las caras del Coyote

El polifacético artista Víctor Aparicio, más conocido como Víctor Coyote por su trayectoria al frente de Los Coyotes durante los años de la Movida, es uno de los protagonistas de la vigésimo tercera edición del Festival de Cans por varios motivos. Uno de ellos es la exposición «Traballos de cine», que se inauguró ayer en el Círculo Recreativo Cultural de Porriño, donde expone por primera vez una selección de obras gráficas relacionadas con el audiovisual y el teatro creadas por él.

Hay desde storyboards de películas y videoclips hasta material de atrezo gráfico, como carteles que salen en películas, e incluso carteles originales. También otras piezas como marionetas realizadas para obras de teatro. «No es un material que suela protagonizar exposiciones, pero me animaron desde el Festival de Cans y me pareció adecuado», explica Víctor Coyote, indicando que, entre todo el material, destaca el cartel que realizó para la película «Crimen Ferpecto», del reconocido director Álex de la Iglesia. También señala como especiales las cabeceras que diseñó para la serie «Poquita Fe».

Antonio Durán "Morris", uno de los asistentes a la inauguración de la muestra, observa algunos de los carteles de cine de Coyote. / Pedro Mina

La exposición, que estará disponible hasta final de mes, permite descubrir la faceta menos conocida de Víctor Coyote, que dice tener «mejor ojo que oreja». En este sentido, recuerda que, aunque es conocido por su trayectoria musical, se formó en la Escuela de Bellas Artes de Madrid. «Me dedico a las dos cosas porque no tuve mucho éxito en ninguna», bromea el Coyote, que no se considera ni más músico ni más dibujante. «Es como decir a quien quieres más, a papá o a mamá».

Su faceta musical también guarda un lugar destacado en la programación del Festival de Cans, pues ofrecerá un concierto el próximo sábado, 23 de mayo, a las 20 horas en el Invernadoiro Rei Zentolo, donde presentará su último trabajo, «El Propio». Y también ese día, el certamen ofrecerá una retrospectiva de piezas audiovisuales realizadas por Víctor Coyote, de 20.30 a 21.45 horas en el cubierto de Mucha do Peso.

Así, el Festival de Cans repasará en esta edición las tres facetas artísticas de Víctor Coyote, que ya estuvo en Cans en varias ediciones, algunas como espectador y otras formando parte de la programación. En este sentido, guarda especial recuerdo del concierto que realizó dentro de un hórreo, que fue una de las actuaciones más icónicas de los 23 años del festival, que se programó para celebrar su décimo aniversario, en 2013. También presentó en Cans su documental «Só Concertinas».

Por todo ello, el Festival de Cans lo premia este año con el Chimpín de Plata. «Es un honor», reconoce Coyote.