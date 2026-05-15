El Festival de Cans calienta motores con su programación previa, que ya dejó ayer una demostración de creatividad en el centro de Porriño con el obradoiro de pintura de los cans en el que participaron los escolares porriñeses. Además, están previstas otras dos citas destacadas para hoy y para mañana, como son el foco internacional dedicado al cineasta portugués Paulo Carneiro y la inauguración de la exposición «Traballos de cine», del músico, dibujante y realizador Víctor Coyote.

El foco internacional dedicado a Paulo Carneiro, uno de los realizadores europeos emergentes con mayor proyección internacional, tendrá lugar en el salón de plenos de Porriño con doble sesión gratuita, una esta tarde, a las 19.30 horas, y otra mañana, sábado, a las 18.00 horas. Hoy se proyectará «Bostofrío», el primer filme de Carneiro, en el que explora sus propias raíces familiares en una pequeña aldea próxima a la frontera gallega; mientras que mañana será el turno de «A Savana e a Montanha», que presentó en 2024 en el Festival de Cannes, centrado en la resistencia vecinal frente a la amenaza de una megamina de litio en Covas do Barroso.

El realizador portugués también estará presente en el festival dentro de los encuentros «Café con CREA», que tendrá lugar el próximo viernes 22 de mayo en el Baixo de Carlos.

Otra cita importante antes de que empiecen a rodar los chimpíns de Cans será la inauguración de la exposición «Traballos de cine», del tudense Víctor Coyote, que abrirá mañana, sábado, a las 20.00 horas en el Círculo Recreativo Cultural de Porriño. La exposición recoge por primera vez una amplia selección de ilustraciones, diseños, carteles y storyboards realizados por Víctor Coyote a lo largo de décadas de trabajo para filmes, series y proyectos audiovisuales. La muestra incluye materiales vinculados a películas como «Crimen Ferpecto», de Álex de la Iglesia, trabajos recientes para la serie «Poquita Fe», así como storyboards de documentales y películas como «Señor Afranio», protagonizada por Luis Tosar.

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Tras la inauguración de la exposición, el músico Julián Maeso ofrecerá una actuación abierta al público en la terraza del Círculo Recreativo Cultural, dentro de las actividades paralelas del Festival de Cans y con el patrocinio de la entidad.