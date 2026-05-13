Cultura
La Librería Paz leerá el pregón de la Feria del Libro de Porriño
Las casetas abren mañana en el barrio de San Benito, con programación hasta el domingo y descuentos del 10% en todos los ejemplares
Porriño se convertirá en el centro de las letras con la Feria del Libro, que se celebrará en el barrio de San Benito desde este jueves y hasta el domingo, 17 de mayo. El evento ofrecerá un descuento del 10% en todos los libros y contará con una amplia representación de librerías y autores, además de ofrecer actividades culturales para todas las edades. La feria arrancará oficialmente mañana, jueves, a las 18 horas con el acto inaugural y el pregón a cargo de la Librería Paz, precedido por la actuación musical de las Cantareiras Fonteliño.
Además de Librería Paz, participarán en la feria las librerías Porto, Bahía Ribadeo, Copi-Rey, Uróboros, Boulevar y A Gata Tola. En sus casetas estarán firmando libros un nutrido grupo de escritores y escritoras, entre los que figuran Manuel Estéban, Amara Castro Cid, Samuel Ferro, Carlos Gabriel Fernández y Alba López Geada. El horario de apertura de las casetas será de 11.30 a 14.00 horas y de 17.30 a 21.00 horas, excepto el día de la inauguración, solo en horario de tarde; y el domingo, que cerrará a las 20.00 horas.
Al margen de los libros, todos con un 10% de descuento, entre los platos fuertes de la programación destacan las actividades infantiles y familiares, con obradoiros de biblioterapia como «Contos que curan», el espectáculo «Os xogos do Paporrubio» y diversas sesiones de teatro con Pablísimo y la compañía Pedras de cartón. También habrá encuentros literarios con la presentación de «Mulleres que viven xuntas» de Abril Camino o la actividad de lecturas compartidas «Ler o que les» con Lucía Aldao, Silvia Penas y Samuel Merino el domingo.
«Con el descuento del 10% en todos los ejemplares, esta es la oportunidad perfecta para que la ciudadanía porriñesa apoye al sector librero y lleven la cultura a sus casas. Invito a todo el mundo a participar en los obradoiros y a compartir este tiempo con los autores que nos visitan», destaca el alcalde de Porriño, Alejandro Lorenzo.
Suscríbete para seguir leyendo
- No cojas pájaros del suelo: la Sociedad Española de Ornitología recuerda lo que debes hacer si encuentras una cría fuera de su nido
- Hallan con vida a la vecina de Beade desaparecida desde el domingo por la tarde
- Nuevo paso para que se pueda viajar en AVE desde Galicia a otras comunidades del Norte sin pasar por Madrid
- La reapertura del policlínico Cíes lleva ocho meses paralizada a la espera de una autorización de la Seguridad Social
- La ambiciosa transformación de la avenida de Madrid de Vigo alcanza uno de sus hitos: «Ahora empezará lo más visible»
- Muere el patrón de una embarcación de recreo en Chapela al caer al mar, mientras su lancha seguía navegando sin rumbo
- Una plantilla de 70 personas, entre ellos 30 socorristas, se ocupará este verano del parque acuático y complejo de Monterrei
- Dos jóvenes de Cangas denuncian por estafa al propietario del piso que habían alquilado en la villa