La Librería Paz leerá el pregón de la Feria del Libro de Porriño

Porriño se convertirá en el centro de las letras con la Feria del Libro, que se celebrará en el barrio de San Benito desde este jueves y hasta el domingo, 17 de mayo. El evento ofrecerá un descuento del 10% en todos los libros y contará con una amplia representación de librerías y autores, además de ofrecer actividades culturales para todas las edades. La feria arrancará oficialmente mañana, jueves, a las 18 horas con el acto inaugural y el pregón a cargo de la Librería Paz, precedido por la actuación musical de las Cantareiras Fonteliño.

Además de Librería Paz, participarán en la feria las librerías Porto, Bahía Ribadeo, Copi-Rey, Uróboros, Boulevar y A Gata Tola. En sus casetas estarán firmando libros un nutrido grupo de escritores y escritoras, entre los que figuran Manuel Estéban, Amara Castro Cid, Samuel Ferro, Carlos Gabriel Fernández y Alba López Geada. El horario de apertura de las casetas será de 11.30 a 14.00 horas y de 17.30 a 21.00 horas, excepto el día de la inauguración, solo en horario de tarde; y el domingo, que cerrará a las 20.00 horas.

Al margen de los libros, todos con un 10% de descuento, entre los platos fuertes de la programación destacan las actividades infantiles y familiares, con obradoiros de biblioterapia como «Contos que curan», el espectáculo «Os xogos do Paporrubio» y diversas sesiones de teatro con Pablísimo y la compañía Pedras de cartón. También habrá encuentros literarios con la presentación de «Mulleres que viven xuntas» de Abril Camino o la actividad de lecturas compartidas «Ler o que les» con Lucía Aldao, Silvia Penas y Samuel Merino el domingo.

Noticias relacionadas

«Con el descuento del 10% en todos los ejemplares, esta es la oportunidad perfecta para que la ciudadanía porriñesa apoye al sector librero y lleven la cultura a sus casas. Invito a todo el mundo a participar en los obradoiros y a compartir este tiempo con los autores que nos visitan», destaca el alcalde de Porriño, Alejandro Lorenzo.