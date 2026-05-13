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La Librería Paz leerá el pregón de la Feria del Libro de Porriño

Las casetas abren mañana en el barrio de San Benito, con programación hasta el domingo y descuentos del 10% en todos los ejemplares

El alcalde, Alejandro Lorenzo (c.), en la caseta de la Librería Paz, que dará el pregón este año. | D.P.

El alcalde, Alejandro Lorenzo (c.), en la caseta de la Librería Paz, que dará el pregón este año. | D.P.

Judit Bernárdez

Porriño

Porriño se convertirá en el centro de las letras con la Feria del Libro, que se celebrará en el barrio de San Benito desde este jueves y hasta el domingo, 17 de mayo. El evento ofrecerá un descuento del 10% en todos los libros y contará con una amplia representación de librerías y autores, además de ofrecer actividades culturales para todas las edades. La feria arrancará oficialmente mañana, jueves, a las 18 horas con el acto inaugural y el pregón a cargo de la Librería Paz, precedido por la actuación musical de las Cantareiras Fonteliño.

Además de Librería Paz, participarán en la feria las librerías Porto, Bahía Ribadeo, Copi-Rey, Uróboros, Boulevar y A Gata Tola. En sus casetas estarán firmando libros un nutrido grupo de escritores y escritoras, entre los que figuran Manuel Estéban, Amara Castro Cid, Samuel Ferro, Carlos Gabriel Fernández y Alba López Geada. El horario de apertura de las casetas será de 11.30 a 14.00 horas y de 17.30 a 21.00 horas, excepto el día de la inauguración, solo en horario de tarde; y el domingo, que cerrará a las 20.00 horas.

Al margen de los libros, todos con un 10% de descuento, entre los platos fuertes de la programación destacan las actividades infantiles y familiares, con obradoiros de biblioterapia como «Contos que curan», el espectáculo «Os xogos do Paporrubio» y diversas sesiones de teatro con Pablísimo y la compañía Pedras de cartón. También habrá encuentros literarios con la presentación de «Mulleres que viven xuntas» de Abril Camino o la actividad de lecturas compartidas «Ler o que les» con Lucía Aldao, Silvia Penas y Samuel Merino el domingo.

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«Con el descuento del 10% en todos los ejemplares, esta es la oportunidad perfecta para que la ciudadanía porriñesa apoye al sector librero y lleven la cultura a sus casas. Invito a todo el mundo a participar en los obradoiros y a compartir este tiempo con los autores que nos visitan», destaca el alcalde de Porriño, Alejandro Lorenzo.

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