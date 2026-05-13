El compañerismo del IES de Mos vence a las barreras arquitectónicas

Hay lecciones que no se aprenden en los libros de texto, pero que tienen mucho que ver con la educación que los alumnos y alumnas reciben tanto dentro del aula como en sus casas. Un ejemplo es la demostración de compañerismo que ha dado el alumnado de Francés de 4º de la ESO y 1º de Bachillerato del IES de Mos durante una excursión a París, en la que todos arrimaron el hombro para que su compañera Sofía Freiría, en silla de ruedas, pudiera disfrutar de esta experiencia como una más. Ella, por su parte, dio una lección de valentía.

«Todos se ofrecían a ayudar y eso que no se les impuso ningún tipo de directriz», explica la jefa de departamento de Francés, Beatriz Dacosta, que se encargó de organizar el viaje. En total se anotaron al mismo 30 alumnos y alumnas, entre los que se encontraba Sofía Freiría, que lleva anclada a una silla de ruedas desde que nació. Conscientes del esfuerzo extra que supondría para la alumna, desde el instituto invitaron a la familia de Sofía a acompañarla en la excursión, pero ella se negó. «Quería ser igual que los demás», destaca la profesora de Francés, indicando que «muy pocos institutos pasan por esto porque normalmente el alumno o alumna se echa para atrás».

En el caso de Sofía Freiría, de 4º de la ESO, lo tenía muy claro, por lo que desde el IES de Mos organizaron una excursión a la capital francesa adaptada a las limitaciones de accesibilidad de su alumna en silla de ruedas. Lo más fácil fue conseguir autorización para que pudieran ir tres profesores como acompañantes al viaje, en lugar de dos, como establecía la normativa para la ratio de alumnos y alumnas participantes. Por otro lado, el traslado a París y el hospedaje lo reservaron a través de una agencia de viajes que se ocupó de asegurar un asiento en el avión y una habitación de hotel adaptada a las condiciones físicas de Sofía.

Hasta ahí, todo bien. El verdadero problema fue la movilidad por la ciudad de las luces, pues los traslados estaban previstos en metro, siendo el de París uno de los menos adaptados de Europa, con la mayoría de sus estaciones antiguas que carecen de ascensores, lo que dificulta el acceso a personas con movilidad reducida. De hecho, únicamente una de las líneas de metro está adaptada al cien por cien.

Lo que inicialmente se presentaba como un problema, se convirtió en una muestra de generosidad por parte del alumnado, que cargó con la silla de ruedas de Sofía en cada una de las escaleras que tenían que bajar para llegar al metro. Mientras, ella se agarraba a las barandillas y se apoyaba en varias personas para bajar. Y lo mismo para subir.

También durante las cuestas sobraban voluntarios para empujar la silla de ruedas manual. «Fue muy emocionante ver a todo el grupo unido, ayudando y sin quejarse de nada», cuenta Beatriz Dacosta, destacando también la actitud de la alumna, que «tiraba para adelante con todo; fue una campeona».

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La silla de ruedas de Sofía no fue impedimento para que el grupo de Francés del IES de Mos disfrutara al máximo de su estancia en París. Como cualquier turista, una de las paradas obligatorias fue la Torre Eiffel, a la que subieron todos hasta su segunda planta, incluida Sofía. También se sacaron una foto bajo el Arco del Triunfo, una instantánea que resume a la perfección el viaje del instituto mosense a la capital francesa: el triunfo del compañerismo y la valentía frente a las barreras arquitectónicas de París.