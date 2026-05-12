Porriño dedica una plaza al compositor Paz Valverde

El Concello de Porriño inaugura este jueves, día 14, su nueva Plaza Antonio I. Paz Valverde, uno de los espacios creados con motivo de la humanización de Pío XII, junto al Parque Fontevella, donde se emplaza la casa del prolífico compositor porriñés. Así, junto al lugar donde nacieron gran parte de las casi 180 obras que se le atribuyen a Paz Valverde, los vecinos y vecinas de Porriño recordarán siempre al creador del Orfeón Porriñés, fallecido en 2022 a los 85 años de edad.

Además del reconocimiento que ya de por sí significa ponerle su nombre a la nueva plaza, la figura de Antonio I. Paz Valverde también se homenajeará durante la inauguración, con la interpretación de una selección de sus obras a cargo de destacados músicos, como el pianista Alejo Amoedo o las sopranos Rita Baladrón y Dolores Crespo. El acto contará también con la presencia de la Banda de Música de Porriño y una pequeña exposición sobre Paz Valverde.

«No queremos que su legado se olvide en su casa, en Porriño», explica el alcalde, Alejandro Lorenzo, agradeciendo «la generosidad de su familia», ya que, gracias a ella «podremos acercarnos a su vida, a su obra y a su figura».

Antonio Ignacio Paz Valverde es un hombre cuyo legado, según el Consello da Cultura Galega, «es parte destacada del patrimonio musical de Galicia». Fue un prolífico compositor, pieza clave en la renovación de la polifonía gallega contemporánea. Destacó por su extensa producción religiosa y por musicar a grandes poetas gallegos, dejando un legado que es patrimonio esencial de la música de Galicia. A nivel local, creó la Coral Polifónica do CRC, que también dirigió.

Su huella artística trascendió fronteras gracias a las grabaciones que triunfaron en la emigración, en América y en Europa, y a las versiones que a día de hoy siguen realizando artistas de renombre, desde voces líricas hasta figuras del pop y el folk internacional.

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La inauguración de la plaza con su nombre tendrá lugar este jueves, 14 de mayo, a las 20.30 horas.