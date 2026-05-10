Salceda aprueba el pago de 310.000 euros pendientes

El pleno municipal de Salceda sacó adelante, con los votos a favor de MS y PSdeG, el voto en contra del PP y la abstención del BNG, el segundo reconocimiento extrajudicial de crédito (REC) de 2026 por importe de 310.437,31 euros.

La aprobación permitirá abonar facturas de gasto corriente de 2025 registradas este año, facturas de inversiones de 2025, liquidaciones de transporte metropolitano del año pasado, pagos del servicio social Xantar na Casa del año pasado y atrasos de la Seguridad Social.

El PP criticó este nuevo reconocimiento, con un discurso por escrito de la edil Ana Cristina Pérez Cabaleiro, que hizo referencia al documento de intervención e insistió en que los REC deben ser extraordinarios. Xurxo Vaqueiro, del PSOE, indicó que era necesario aprobar el reconocimiento para pagar las deudas pendientes. El BNG solicitó documentación y anunció su abstención.

El pleno incluyó la aprobación inicial del Plan Económico Financiero del Concello para el horizonte temporal 2026-2027, que también fue votado en contra por el PP.

En la sesión también se aprobó la fijación de dedicación parcial para la Concejalía de Participación Ciudadana, Comercio, Agenda Urbana, Formación y Empleo y Transporte, que asume Xurxo Gregorio Vaqueiro con cuatro horas diarias y una retribución de 14.000 euros anuales.

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Durante el debate de este punto, el portavoz del PP, Santiago Rodríguez Dávila, criticó con dureza al edil socialista, al que acusó de dar bandazos, falta de seriedad, así como de haber estado en distintos grupos políticos como BNG, Compromiso por Galicia y PSOE. Rodríguez Dávila incluso se refirió a su gestión en la comunidad de montes de Entenza, donde dijo que había «números que bailan ou que desaparecen». También le criticó por no haber dimitido cuando dijo que lo haría: «Non tivo valor para vir a aquel pleno, o escapismo é a mostra da súa cobardía». Sus palabras fueron cuestionadas por los demás grupos y la alcaldesa, Loli Castiñeira, intervino para «pedir respeto polos compañeiros» y le instó a denunciar si conoce alguna irregularidad. «Me parece sumamente rastrero o que fixo, dudo que os seus compañeiros o compartan. Sabe o que é denigrante: intentar unha moción de censura con un sobre no mostrador», señaló la regidora. «Sinto que sexa a túa opinión de min» fue la respuesta del concejal socialista. Salustiano Guerra, del BNG, atribuyó las palabras del portavoz del PP al nerviosismo: «Vostede non pode soltar tal cantidade de calificativos e quedar tan ancho», le dijo. «Non me gustan as persoas que dan bandazos», respondió el popular.