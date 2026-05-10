Motivación
Porriño incluye a Emilio Duró entre los conferenciantes de su evento «Conecta Talento»
El foro de empleo y desarrollo empresarial «O Porriño Conecta Talento» contará el próximo 19 de mayo con la participación de Emilio Duró, economista y referente internacional en motivación y liderazgo. El conferenciante ofrecerá la charla «Vivir con sentido, optimismo y esperanza», centrada en la gestión emocional, la autoestima y la confianza como herramientas para el éxito laboral y personal.
El alcalde, Alejandro Lorenzo, destacó que la presencia de Duró supone «un lujo» para el municipio y subrayó la importancia del evento para conectar el tejido empresarial con profesionales y estudiantes.
El foro reunirá a más de 50 expositores, espacios de networking, entrevistas laborales y actividades como el Talent Pitch. También participarán el consultor Pedro Rodríguez y el psicólogo Joaquín Dosil, dentro de un programa orientado a mejorar la empleabilidad y fomentar nuevas oportunidades profesionales en Porriño.
Según el Concello, «O Porriño Conecta Talento» se postula como una oportunidad estratégica tanto para personas en búsqueda activa de empleo como para estudiantes.
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