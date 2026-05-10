Mos impulsa mejoras en los centros escolares del municipio

El Concello de Mos continúa ejecutando mejoras en los centros educativos del municipio con actuaciones en el CEIP de Atín y el CEIP Mestre Martínez Alonso. La alcaldesa, Nidia Arévalo, visitó el colegio de Atín durante la celebración de la Romaría dos Maios y comprobó las obras realizadas en el comedor escolar, entre ellas aislamiento acústico, renovación de iluminación, reforma de baños y nuevo mobiliario. Además, en el CEIP Mestre Martínez Alonso se acondicionó la entrada principal y el entorno exterior.

El gobierno local destacó, a través de una nota de prensa, su compromiso con la modernización y mantenimiento de las infraestructuras educativas.