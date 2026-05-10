Educación
Mos impulsa mejoras en los centros escolares del municipio
Mos
El Concello de Mos continúa ejecutando mejoras en los centros educativos del municipio con actuaciones en el CEIP de Atín y el CEIP Mestre Martínez Alonso. La alcaldesa, Nidia Arévalo, visitó el colegio de Atín durante la celebración de la Romaría dos Maios y comprobó las obras realizadas en el comedor escolar, entre ellas aislamiento acústico, renovación de iluminación, reforma de baños y nuevo mobiliario. Además, en el CEIP Mestre Martínez Alonso se acondicionó la entrada principal y el entorno exterior.
El gobierno local destacó, a través de una nota de prensa, su compromiso con la modernización y mantenimiento de las infraestructuras educativas.
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