Nidia Arévalo, única candidata a presidir el Partido Popular de Mos

La alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, ha presentado la única candidatura a la presidencia del Partido Popular de Mos con motivo del 5º Congreso Local, que se celebrará el próximo 23 de mayo. Arévalo entregó los avales del 90% de los militantes de la agrupación popular.

Ahora, el Comité Organizador del Congreso analizará la documentación para comprobar que la aspirante cumple con todos los requisitos para proclamarla, previsiblemente, como única candidata oficial en el cónclave de los populares de Mos. Luego se abrirá una campaña electoral interna por espacio de diez días para que le pueda explicar a los militantes su proyecto de futuro para el PP local y posteriormente, en fechas anteriores al congreso, dará a conocer los componentes de su junta local.

En caso de proclamarse como la próxima presidenta del PP de Mos, Nidia Arévalo tomará el testigo de Camilo Augusto, concejal del gobierno local, que fue quien dirigió el partido desde el año 2009, logrando mayoría absoluta en las cuatro elecciones municipales celebradas en esto 17 años.

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«Tras casi 20 años como alcaldesa, me siento muy agradecida de que me sigan apoyando de manera tan abrumadora, tanto a mí como a todo mi equipo», valoró Arévalo, agradeciendo el «inmenso trabajo» de Camilo Augusto, al que definió como una persona de su máxima confianza y que seguirá desempeñando «un papel imprescindible» en el futuro del PP local.