Veinte años de cárcel para Florian Rama, el hombre que mató a puñaladas a Soufian en Salceda

Florian Rama, el culpable de matar a puñaladas al joven Soufian Mraha a la salida de un local de copas de Salceda en 2019, ha sido condenado a 20 años de prisión, como autor de un delito de asesinato con alevosía. Así lo recoge la sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra, de conformidad con el veredicto del jurado popular. Además de la pena de cárcel, que rebaja en cinco años la petición de la Fiscalía y de la acusación particular, le impone a Florian Rama el pago de una indemnización de 70.175 euros a cada progenitor y de 24.836,07 euros a cada hermano de la víctima.

En la sentencia, los magistrados destacan que el jurado vio acreditado que Soufian Mraha falleció por las heridas que le causó el arma blanca al perforarle el corazón. Además, fundamentaron la alevosía en la «sorpresividad» del ataque, que estuvo dirigido a zonas vitales, y la falta de oportunidades de defensa de la víctima.

La jueza redactora de la sentencia explica que, en este caso, el tribunal del jurado «no ve suﬁcientemente motivado el ensañamiento» por el tipo de heridas sufridas por la víctima y la inmediatez de las mismas y del propio fallecimiento.

Florian Rama, acusado de matar a Soufian Mraha, sentado en el banquillo de la Audiencia Provincial. 24 marzo 2026. Salvador Sas / Efe / Salvador Sas / Efe

El tribunal señala que el grado de culpabilidad «es el máximo en este caso», pues subraya que es «absolutamente desproporcionado» que Florian Rama matara al joven cuando el supuesto detonante fue haberle tirado una copa minutos antes en un local de ocio.

Con «ánimo de buscar pelea»

De esta forma, los magistrados recalcan que la víctima no concurrió «en ningún caso y ni siquiera mínimamente», a la provocación del acusado, que traía ya de casa un arma blanca «y no dudó en utilizarla en cuanto tuvo ocasión».

En la resolución, destacan las declaraciones de los testigos, entre ellos los que tuvieron un altercado previo dentro de la discoteca y que «percibieron el ánimo de buscar pelea» que Rama habría mantenido durante toda esa noche.

Además, el fallo recuerda que otros testigos apuntaron que vieron como la víctima trataba de disculparse e incluso de pagarle otra copa, «sin poder convencer al que luego sería su asesino, en una actitud conciliadora y no violenta de la víctima».

La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).