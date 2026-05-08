Salceda recurrirá la sentencia que paraliza las obras del aeródromo de Entenza

El Concello de Salceda anunció ayer que recurrirá la sentencia emitida por la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Pontevedra, que anula la autorización municipal concedida a una sociedad para construir un aeródromo en la parroquia de Entenza. Tras analizar el fallo judicial con su equipo técnico y jurídico, el Concello acordó recurrir ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) por no compartir las conclusiones del juez.

Por un lado, el Concello no comparte que «no se pueda autorizar una primera fase para el movimiento de tierras, que fue lo que se hizo, a la espera de continuar más adelante con la tramitación de la autorización del resto de las instalaciones». «Se entiende que no hay prejuicio ninguno para el interés público y que el riesgo al que se refiere la sentencia forma parte del riesgo empresarial que asume la propia entidad promotora del proyecto», destaca el gobierno municipal, apuntando que, para esa primera fase, la entidad promotora presentó todos los informes sectoriales necesarios, que avalaron la puesta en marcha del proyecto.

Por otro lado, el Concello considera que no es necesario elaborar un Plan Especial de Infraestructuras y Dotaciones, y tampoco cree que las actuaciones realizadas hasta la fecha competan a la APLU, ya que fueron objeto de autorización municipal, «y por lo tanto el competente para su fiscalización es el Concello».

Por último, destacan desde el Concello de Salceda su disconformidad con el criterio de la necesidad de contar con autorización de AESA, indicando que hace meses que este organismo dejó de tener competencia en estos proyectos, que ahora son competencia de las comunidades autónomas.

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Con todo, desde el gobierno municipal avanzan que se emitirá un requerimiento a la entidad promotora del aeródromo solicitándole toda la documentación que se indica en la sentencia para iniciar la tramitación de licencia mayor. En este sentido, cabe recordar que la sentencia en cuestión anula la autorización municipal, y por lo tanto paraliza el proyecto, al resolver que las obras que se pretenden ejecutar «exceden, con mucho, del concepto de obras menores». El fallo estima así el recurso presentado por la Comunidad de Montes de Caldelas de Tui contra el acuerdo adoptado por el Concello en septiembre de 2024.