El cineasta Julio Medem estará en el Festival de Cans

La vigésimo tercera edición del Festival de Cans viene cargada de cine, con más de un centenar de proyecciones, de las que treinta serán estrenos; homenajes, que recaerán en las figuras de la cineasta Jaione Camborda, la actriz y bailarina Janet Novás, el vecino conocido como Paco do Buraco o el músico y dibujante tudense Víctor Coyote; y muchos recuerdos a los que ya no están, como el actor gallego Celso Bugallo, fallecido en diciembre del año pasado, al que se le dedicará la Rúa Efémera y una retrospectiva de su obra, así como otros amigos del festival, como Seve Novas o Carlos Taboada, también fallecidos recientemente. Así lo anunció este miércoles el director del certamen, Alfonso Pato, revelando el nombre del cineasta que ofrecerá el coloquio central de esta edición, Julio Medem, que colocará su estrella en el Torreiro de Cans el sábado, 23 de mayo.

Aunque todavía faltan dos semanas para que empiecen a rugir los chimpíns de Cans, el Festival calentó motores con la presentación de su edición número 23. Además de Alfonso Pato, participaron en el acto el conselleiro de Cultura, José López; el diputado de Cultura, Jorge Cubela; el delegado de Zona Franca en Vigo, David Regades; el alcalde de Porriño, Alejandro Lorenzo; y la delegada en Galicia de la Fundación AISAGE, la actriz Isabel Blanco, entre otros.

Especialmente curiosa fue la intervención del conselleiro de Cultura, José López, quien aseguró que, tras haber sido invitado en el último año a los premios Óscar y al Festival de Cannes, estos eventos «no tienen nada que envidiar a Cans; aquí hay mucho más glamur, trabajo y dedicación». «En la gala de los Óscar había carpas de pulpeiro (dijo refiriéndose a su pequeño tamaño en comparación con la que se instala en Cans); aquí las cosas se hacen mucho mejor», destacó el representante de la Xunta.

Por su parte, el delegado de Zona Franca, que colabora por primera vez con el Festival de Cans, reconoció la necesidad de apoyar a la industria audiovisual porque es una parte importante de la economía. Por eso, se comprometió a seguir apoyando al certamen el año que viene y recordó que Zona Franca presentará en Cans su hub audiovisual el próximo 21 de mayo.

El resto de intervinientes destacaron del Festival de Cans su autenticidad y la capacidad de implicar a la gente y de construir comunidad. En este sentido, su director, Pato, recalcó que «no buscamos batir récords, sino consolidar un concepto». Este se base en la identidad propia y en la promoción del rural, donde crear un evento de estas características «cuesta mucho más porque hay que montar todo desde cero», por eso pidió mayor implicación económica a las administraciones públicas.

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Con toda la programación ya cerrada, solo queda esperar al 21 de mayo para que los proyectores empiecen a funcionar en los bajos y galpóns de los vecinos y vecinas de Cans. La inauguración oficial será, como de costumbre, en el Círculo Recreativo de Porriño, donde se proyectará «La buena hija», filme de Júlia de Paz en el que interpreta uno de los papeles protagonistas la actriz porriñesa Janet Novás.