Porriño organiza un foro para conectar a nuevos talentos con más de 50 empresas

El Concello de Porriño organiza un foro de empleo para conectar a las empresas que buscan ampliar plantilla con personas que se encuentran en búsqueda activa de nuevas oportunidades laborales. Será el próximo 19 de mayo, bajo el nombre de «O Porriño Conecta Talento», y participarán más de medio centenar de empresas gallegas.

El evento nace con el propósito de ser un foro dinámico con propuesta novedosas, como la celebración de un «Talent Pich», un foro que permitirá a los candidatos exponer sus competencias y habilidades frente a un jurado que valorará en directo cada intervención. En este caso, la empresa que hará la valoración y que llega con una oferta de trabajo firme es Abanca. Para participar, las personas candidatas ya pueden enviar sus currículos a conecta.talento@oporrino.org. Los tres mejor valorados accederán directamente a una entrevista con Abanca, mientras que otros perfiles que resulten de interés podrán ser invitados a continuar el proceso de selección.

Esta actividad servirá para conseguir en el foro con un contrato de trabajo, pero también para que las personas que participen salgan del proceso con un retorno sobre su intervención y los puntos a mejorar. Para aquellas personas sin experiencia en los procesos de selección servirá también, como espectadores, para aprender los puntos clave de estas entrevistas.

Por otro lado, también habrá un «Talent Hub» que propiciará el contacto directo entre las empresas con procesos de selección abiertos y los candidatos. En este caso, los participantes podrán tener acceso a entrevistas personales con medio centenar de empresas confirmadas, que llegan también con procesos de selección abiertos. El acceso se realizará mediante cita previa, que podrá solicitarse en el stand de Porremprego a partir de las 9.30 horas.

Otras actividades que se desarrollarán durante el foro será un obradoiro práctico sobre motivación y habilidades para la búsqueda de empleo. También se prevé un foro de experiencias con vivencias y consejos prácticos de profesionales referentes que buscan exponer las claves del éxito empresarial con un ciclo de conferencias en el que participarán importantes nombres propios del mundo de la empresa y de la economía.

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«No solo queremos acercar gente a este foro, queremos que este foro los acerque a su futuro», explicó el alcalde de Porriño, Alejandro Lorenzo, en la presentación de esta iniciativa municipal que apuesta por la creación de empleo. En este sentido, Lorenzo recuerda que el emplazamiento no puede ser mejor, pues el Concello de Porriño es uno de los municipios con el PIB más alto de toda Galicia, con 2.200 empresas y 3,5 millones de metros cuadrados de suelo industrial. Igualmente, destaca el alcaldesa que el evento se dirige no solo a personas en búsqueda activa de empleo, sino también a estudiantes de 4º de la ESO, Bachillerato y Formación Profesional, que encontrarán información clave sobre las múltiples salidas para dirigir su fututo profesional.