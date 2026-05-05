Literatura
La mosense Noelia Rodríguez ambienta su novela en Cela
La Biblioteca Pública María Magdalena de Mos acogió la presentación de la última novela de la escritora mosense Noelia Rodríguez, «La chica que no tenía corazón», que ambienta en la parroquia de Cela. Se trata de la novena obra de la escritora, que compagina su pasión por la escritura con su actividad profesional como abogada.
«La chica que no tenía corazón» es una novela romántica contemporánea con un componente social, pues aborda cuestiones como el bullying, la inmigración o la identidad personal. Además, la historia transcurre en la parroquia mosenses de Cela, una cuestión que contribuye «a situar nuestro municipio dentro de relatos que pueden legar a públicos diversos», destacó la concejala de Cultura, Laura Méndez, durante el acto de presentación de la obra, que se enmarcó dentro de la programación municipal por el Día del Libro.
«La chica que no tenía corazón» se suma al resto de obras escritas por Noelia Rodríguez, como son «Involución», «Los visionarios», «Las rubias también lloran», «Rosa desteñido», «Nunca es mañana», «La chica de las magdalenas», «Involución, Madrid 2310» e «Integración, París 2314».
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