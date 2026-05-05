Los atletas portugueses se imponen en la Élite del Molis Legend de Mos

Mos atrajo a deportistas de toda España y Portugal en su cuarta edición del Molis Legend, una competición internacional de crosstraining que reunió en el Ifevi a 500 atletas que pusieron a prueba su fuerza, resistencia y capacidad técnica tanto en categorías individuales como por parejas. La categoría Élite estuvo dominada por atletas portugueses, con un primer y un tercer puesto de los portugueses Isaac y Pedro. El segundo cajón del podio lo ocupó Fernando, de Alicante.

En la competición por parejas, en la categoría Scaled, el equipo Traviesos CTX de Lugo alcanzó la primera posición, por delante de Chucharita Team y Los Bings, de A Coruña. En la categoría intermedia, La Colonia de Porriño se hizo con la victoria, seguido de Cora Team de A Coruña y Avatidos, también de A Coruña.

En la categoría Máster, el primer premio fue para el equipo Y yo me llamo Ralph, formado por integrantes del Molis y Turoqua, mientras que Ramrage y Masteurizados completaron el podio. En la catedoría RX, Marco Aurelo y la Jefa lograron la primera posición, seguidos por Ramrage y La Bella y la Bestia.

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En la categoría individual Scaled el campeón fue Coruña ADN CrossFit y la campeona Irene Vila.