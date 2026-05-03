Porriño extiende los primeros auxilios a otras dos parroquias

Saber cómo actuar en los primeros minutos de una emergencia puede marcar la diferencia. Con esta premisa, el Concello do Porriño, a través de Protección Civil, impulsa un ciclo de charlas gratuitas de primeros auxilios abiertas a toda la ciudadanía, que ya han recorrido distintas parroquias y continuarán durante el mes de mayo en Pontellas y Budiño, informó ayer el gobierno municipal porriñés en un comunicado.

En concreto, las sesiones se celebrarán este martes, 5 de mayo, a las 17.00 horas en la Asociación Cultural de Pontellas y el martes 19 de mayo, a la misma hora, en la Asociación Cultural O Mosteiro de Budiño. Bajo el lema «Aprende a salvar vidas», estas charlas tienen un enfoque práctico y participativo, facilitando que cualquier persona pueda adquirir habilidades básicas para actuar ante emergencias como paradas cardiorrespiratorias, atragantamientos, quemaduras, cortes o posibles ictus.

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El alcalde, Alejandro Lorenzo, subraya que esta iniciativa refuerza el compromiso municipal con la seguridad y fomenta una ciudadanía más preparada.