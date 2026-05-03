Juzgan a dos personas acusadas de estafar 79.000 euros tras contratarles para construir una casa prefabricada en Mos
Las obras nunca llegaron a finalizar.
La sección segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra acogerá el próximo jueves, día 7, la audiencia preliminar del juicio contra un hombre y una mujer acusados de un delito de apropiación indebida por estafar 79.678,16 euros a un hombre que contrató sus servicios para la construcción de una casa prefabricada en Mos. Sin embargo, las obras nunca llegaron a finalizar.
Por estos hechos, la Fiscalía solicita, para cada uno, cuatro años de prisión y el pago de 10 meses de multa --a razón de una cuota diaria de 10 euros--, además de pedir que realicen una indemnización conjunta al afectado.
Según el escrito del Ministerio Público, los acusados crearon un negocio de venta de casas prefabricadas y ofrecían la venta de las mismas junto al servicio de adecuación del terreno y obras necesarias. En marzo de 2020, un hombre contactó con ellos para adquirir una casa tipo 'steel framing' e instalarla en una finca en la parroquia mosense de Tameiga.
El 24 de abril, formalizó un contrato con la mujer acusada en el que esta se comprometía a la construcción completa de la vivienda en un plazo de seis mes y el otro, a abonar 127.550 euros (más 12.750 de IVA). En cumplimiento del contrato, este llegó a hacer hasta nueve transferencias, repartidas entre una cuenta titularidad de la acusada y otra titularidad del otro acusado.
«Con evidente ánimo de obtener un beneficio ilícito a costa del caudal ajeno, comenzaron la ejecución de las obras para paralizarlas poco después sin haber terminado su ejecución, haciendo suyos los 79.678,16 euros que le habían sido transferidos», acusa la Fiscalía. El damnificado contrató a otra empresa para la ejecución de la obra y reclamó la indemnización que le pudiera corresponder.
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