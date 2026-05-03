Caminatas interpretativas descubrirán los montes de la zona de A Laxe

La alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, ha respondido a las críticas del PSOE local sobre el viaje institucional a Buenos Aires, aclarando que la participación fue ofrecida públicamente en pleno y conocida por todos los grupos.

Además considera inaceptable que se difundan datos falsos para desacreditar una iniciativa destinada a reforzar vínculos con la emigración. Durante la visita se celebraron actos relevantes, con presencia de colectivos como Ruada de Torroso. La regidora pide responsabilidad y respeto en un asunto especialmente sensible como es la relación con nuestra emigración, y dice que la oposición no estuvo a la altura.

La asociación vecinal O Cruceiro de Fornelos de Montes organiza las caminatas interpretativas«A mirada do monte» todos los viernes de mayo y junio a las 18.45 horas.

La actividad, de dos horas y media de duración y dificultad media, recorrerá zonas de monte de la parroquia de A Laxe. Las personas no asociadas podrán participar mediante una aportación voluntaria, mientras que para los socios será gratuita. Las inscripciones pueden realizarse en el teléfono 677526445 o en asociacioncruceiroalaxe@gmail.com.

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La iniciativa contará con la colaboración del presidente de la Sociedade de Caza de A Laxe, conocedor del monte.