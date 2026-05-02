Tradiciones
Una veintena de entidades muestran sus maios en Porriño
La villa de Porriño celebró la llegada de la primavera con la Mostra dos Maios 2026, una cita que volvió a llenar de color y simbolismo la Praza Arquitecto Antonio Palacios. Desde ayer viernes y hasta mañana día 3, una veintena de entidades, entre asociaciones culturales, centros educativos y colectivos sociales, participan en una exposición que combina tradición y creatividad.
Los maios, elaborados con elementos naturales como flores, hojas y frutos, fueron el resultado de semanas de trabajo colectivo. En especial, destacó la implicación de escolares de distintos centros educativos, así como de usuarios de centros de día, que aportaron su experiencia a una tradición de carácter intergeneracional.
La muestra también contó con la participación de asociaciones vecinales y culturales de distintas parroquias, consolidando el evento como un reflejo del tejido social local. Además, la programación incluyó actuaciones de grupos tradicionales, que aportaron música y ambiente festivo a la jornada del sábado.
La Mostra dos Maios se reafirmó así como una de las principales citas culturales del municipio, contribuyendo a preservar una tradición milenaria y a transmitirla a las nuevas generaciones.
- El hospital Meixoeiro de Vigo trata con toxina botulínica a 560 pacientes con espasticidad y usa ya la crioablación en casos seleccionados
- Un sueño y un garaje: el chapeleiro que ha inventado el billar a distancia
- Muere una niña de 11 años en Ourense por una posible infección de meningitis
- Comienza la invasión militar en Vigo: el Ejército comienza a instalar el campamento en As Travesas
- Comunidades de vecinos del centro de Vigo ya prohíben fumar en balcones, terrazas y ventanas de los pisos
- Stellantis vuelve a ser rentable con 400 millones de beneficios en el primer trimestre: «Reflejan los primeros resultados de nuestras acciones»
- La flotilla rumbo a Gaza, con vigueses a bordo, en paradero desconocido tras ser interceptados por lanchas de la armada israelí: «Disparáronnos tres veces»
- Revés urbanístico para una gasolinera «low cost» de Vigo: las instalaciones invaden sin permiso dos parcelas del Concello