Una veintena de entidades muestran sus maios en Porriño

La villa de Porriño celebró la llegada de la primavera con la Mostra dos Maios 2026, una cita que volvió a llenar de color y simbolismo la Praza Arquitecto Antonio Palacios. Desde ayer viernes y hasta mañana día 3, una veintena de entidades, entre asociaciones culturales, centros educativos y colectivos sociales, participan en una exposición que combina tradición y creatividad.

Los maios, elaborados con elementos naturales como flores, hojas y frutos, fueron el resultado de semanas de trabajo colectivo. En especial, destacó la implicación de escolares de distintos centros educativos, así como de usuarios de centros de día, que aportaron su experiencia a una tradición de carácter intergeneracional.

La muestra también contó con la participación de asociaciones vecinales y culturales de distintas parroquias, consolidando el evento como un reflejo del tejido social local. Además, la programación incluyó actuaciones de grupos tradicionales, que aportaron música y ambiente festivo a la jornada del sábado.

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La Mostra dos Maios se reafirmó así como una de las principales citas culturales del municipio, contribuyendo a preservar una tradición milenaria y a transmitirla a las nuevas generaciones.