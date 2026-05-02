Remodelación
Salceda inaugura la mejora del Parque Raíña Aragonta que financió la Diputación
Salceda
El diputado provincial Pablo Castillo y la alcaldesa de Salceda, Loli Castiñeira, inauguraron la remodelación del parque infantil Raíña Aragonta, financiada con más de 50.000 euros a través del Plan +Provincia de la Diputación de Pontevedra. La actuación permitió crear un espacio más seguro y moderno, con nuevos juegos como un gran conjunto modular en forma de cohete.
Castillo destacó que este tipo de proyectos contribuyen a mejorar la calidad de vida y favorecer la conciliación familiar, especialmente en municipios de menor tamaño. Además, recordó que la Diputación ha invertido más de 16 millones en parques infantiles durante este mandato, apostando por espacios accesibles, sostenibles y pensados para la infancia.
- El hospital Meixoeiro de Vigo trata con toxina botulínica a 560 pacientes con espasticidad y usa ya la crioablación en casos seleccionados
- Un sueño y un garaje: el chapeleiro que ha inventado el billar a distancia
- Muere una niña de 11 años en Ourense por una posible infección de meningitis
- Comienza la invasión militar en Vigo: el Ejército comienza a instalar el campamento en As Travesas
- Comunidades de vecinos del centro de Vigo ya prohíben fumar en balcones, terrazas y ventanas de los pisos
- Stellantis vuelve a ser rentable con 400 millones de beneficios en el primer trimestre: «Reflejan los primeros resultados de nuestras acciones»
- La flotilla rumbo a Gaza, con vigueses a bordo, en paradero desconocido tras ser interceptados por lanchas de la armada israelí: «Disparáronnos tres veces»
- Revés urbanístico para una gasolinera «low cost» de Vigo: las instalaciones invaden sin permiso dos parcelas del Concello