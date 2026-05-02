Salceda inaugura la mejora del Parque Raíña Aragonta que financió la Diputación

El diputado provincial Pablo Castillo y la alcaldesa de Salceda, Loli Castiñeira, inauguraron la remodelación del parque infantil Raíña Aragonta, financiada con más de 50.000 euros a través del Plan +Provincia de la Diputación de Pontevedra. La actuación permitió crear un espacio más seguro y moderno, con nuevos juegos como un gran conjunto modular en forma de cohete.

Castillo destacó que este tipo de proyectos contribuyen a mejorar la calidad de vida y favorecer la conciliación familiar, especialmente en municipios de menor tamaño. Además, recordó que la Diputación ha invertido más de 16 millones en parques infantiles durante este mandato, apostando por espacios accesibles, sostenibles y pensados para la infancia.