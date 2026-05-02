Mos rehabilitará el campo de fútbol de Louredo

El Concello de Mos quiere dejar listo este año el campo de futbol de Louredo, actualmente muy deteriorado, según informó la alcaldesa, Nidia Arévalo.

Según la regidora, el Ayuntamiento trabaja en la preparación de la licitación para la reforma de este terreno de juego con vistas a que las obras puedan realizarse de forma inmediata . Esta actuación fue la más votada en el proceso participativo «Mos Decide», lo que refleja la demanda vecinal de modernizar esta instalación.

El proyecto cuenta ya con financiación suficiente para su ejecución. A los 200.000 euros procedentes de los presupuestos participativos se suma una subvención concedida por la Deputación de Pontevedra dentro de su plan extraordinario de infraestructuras deportivas. En conjunto, estas aportaciones permitirán cubrir un presupuesto base de licitación que ronda los 370.000 euros.

El Concello dispone del proyecto básico y de ejecución, que contempla una intervención completa sobre el recinto. Entre las actuaciones previstas destacan la renovación del terreno de juego con césped artificial de nueva generación, la instalación de un sistema de drenaje y recogida de aguas pluviales, así como la incorporación de un sistema de riego automático con depósito propio.

Además, se mejorará la iluminación mediante torres de mayor altura equipadas con tecnología LED, lo que garantizará una mayor eficiencia energética y mejores condiciones para la práctica deportiva. El proyecto también incluye la dotación de nuevo equipamiento.

Esta actuación permitirá solucionar el actual estado de deterioro del campo y adaptarlo a los estándares actuales, ofreciendo unas instalaciones modernas y adecuadas para clubes y usuarios.

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La alcaldesa indicó que esta actuación es un nuevo paso para mejorar el conjunto de las infraestructuras deportivas del municipio.