Mos destinará 1,2 millones a reformar el entorno de la iglesia de Sanguiñeda

El Concello de Mos aprobó ayer en junta de gobierno local el proyecto de mejora integral del entorno de la iglesia de Santa María de Sanguiñeda, una actuación que movilizará una inversión de casi 1,2 millones de euros y que tendrá un plazo de ejecución de diez meses. La intervención se financiará mayoritariamente con fondos procedentes del Plan +Provincia de la Diputación de Pontevedra, en concreto 900.000 euros, mientras que la parte restante se costeará con cargo a las arcas municipales.

El proyecto permitirá la reordenación de más de 2.200 metros cuadrados de espacio público en el núcleo de Piñeiro, con el objetivo de mejorar la accesibilidad, reforzar la movilidad peatonal y recuperar este ámbito como espacio de convivencia vecinal. La actuación transformará un espacio actualmente ocupado en gran medida por vehículos en una plaza peatonal de uso vecinal, con tráfico restringido y vehículos autorizados y nuevas zonas de estancia.

Entre las principales actuaciones, destacan la reordenación completa del espacio público, la renovación de pavimentos, iluminación y servicios urbanos, la creación de zonas verdes y mobiliario urbano, el soterramiento de infraestructuras y el desarrollo de un itinerario peatonal accesible hasta la Avenida de Sanguiñeda. Además, se construirá un nuevo local social de uso vecinal, con espacios polivalentes y dotaciones accesibles.

En paralelo a esta actuación, el Concello de Mos trabaja ya en la habilitación de alternativas de estacionamiento en el entorno, con el objetivo de dar respuesta a las necesidades vecinales derivadas de la reordenación del espacio.

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Desde el gobierno local indican que este proyecto responde a «la prioridad de mejorar la calidad de vida en los núcleos rurales, apostando por espacios más accesibles, seguros y pensados para las personas». Además, responde al déficit de movilidad peatonal y accesibilidad en una zona con equipamientos como la iglesia, el local social o el cementerio.