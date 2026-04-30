Seguridad
Los delitos cayeron en Salceda un 20% en el primer trimestre del año
El Concello tiene actualmente 23 casos activos de violencia de género, ninguno en riesgo alto
El subdelegado del Gobierno, Abel Losada, presidió ayer la junta local de seguridad de Salceda de Caselas, donde se redujo un 20% el número de delitos entre enero y marzo, con respecto a las cifras del año anterior. Así, según los datos de la Guardia Civil, en el primer trimestre del año Salceda pasó de 55 delitos en 2025 a 44 en 2026.
En términos comparativos, la tasa de delincuencia de Salceda está en 22 delitos por cada mil habitantes, ocho puntos por debajo de la media provincial y casi en la mitad de los 40 delitos por cada mil habitantes de la media nacional. Por otro lado, en relación a la ciberdelincuencia, las estafas ascendieron a 81 en todo el 2025. Por este motivo, la junta local de seguridad acordó organizar sesiones del «Plan Mayor» de la Guardia Civil en colaboración con el Concello de Salceda.
Por otro lado, también se estableció que el Concello coordine actividades de prevención en el ámbito del «Plan Director para la convivencia en los centros educativos» con la intención de llegar al colectivo de madres y padres de la comunidad escolar. En esta línea, se confirmó también que Salceda acogerá una de las 21 sesiones formativas de la Dirección General de Tráfico para prevenir atropellos de personas mayores, ya que en lo que va de año, un total de cinco personas mayores de 70 años fallecieron en la provincia mientras caminaban por las carreteras.
En cuanto al impacto de la violencia de género, se detalló que en Salceda hay 23 casos activos en VioGén, ninguno de ellos de riesgo alto, seis en riesgo medio y los 17 restantes en riesgo bajo. Además, hay once órdenes de protección activas y una de las víctimas cuenta con teléfono Atempro y dispositivo Cometa. Dos de las víctimas están sujetas a seguimiento de la Policía Local y el resto están bajo la atención de la Guardia Civil.
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