Economía local
Mos liquida el ejercicio 2025 con un remanente de 556.000 euros
El gobierno local aprueba un reconocimiento extrajudicial de crédito para pagar 1,7 millones
El gobierno local de Mos aprobó en pleno la liquidación del ejercicio 2025, que se cerró con una estabilidad de 333.000 euros, siguiendo la tendencia favorable de los últimos años. Además, el remanente de tesorería mosense supera los 556.000 euros, «lo que refleja la capacidad del Concello para hacer frente a sus obligaciones, sin comprometer la prestación de los servicios públicos», destacan desde el gobierno local.
En lo que respecta a la deuda, continúa descendiendo y se sitúa en el 13,51%, muy por debajo del límite permitido, consolidando una situación financiera saneada y con margen de gestión.
Para la alcaldesa, Nidia Arévalo, estos resultados son compatibles con una política fiscal estable. «Llevamos con los impuestos municipales congelados desde el año 2012, demostrando que es posible mejorar las cuentas sin aumentar la presión fiscal sobre los vecinos y vecinas», recalca la regidora.
Por otro lado, el pleno también aprobó un reconocimiento extrajudicial de crédito para pagar servicios prestados al Concello, por valor de 1,7 millones de euros. En esta cantidad se incluyen más de medio millón de euros correspondientes a facturas del año 2025 recibidas en 2026.
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