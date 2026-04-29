Diez cineastas gallegos eligen el Fesitval de Cans para estrenar sus obras de ficción y animación

El Festival de Cans, que encenderá los focos el 19 de mayo, contará con siete cineastas debutantes y tendrá hasta diez obras de estreno en sus secciones competitivas de Ficción y Animación, de las que forman parte un total de trece cortometrajes que reflejan la apuesta del certamen por el cine emergente y la variedad de las propuestas. En el trasfondo de las historias se encuentran temáticas como el medio ambiente, la salud mental o el universo LGTBI+, plasmándose en géneros que van desde el drama social al terror pasando por la comedia negra.

Entre los títulos que conforman la sección competitiva de Ficción se encuentran «Cara de cona», el nuevo corto del realizador vigués Guillermo de Oliveira, que tendrá su estreno en Galicia. La obra está protagonizada por Milo Taboada, Diego Anido y Nacho Novo, y presenta la historia de un hombre obsesionado con su vecino hasta el punto de idear un plan extremo para hacerle la vida imposible, en una propuesta que mezcla humor ácido y tensión.

También destaca el estreno en España de «El jardín de Yuriana», el regreso al formato corto de Luis Solarat, cineasta de A Rúa, que inició su trayectoria en Cans. El corto, codirigido con la artista Natalia Mejía, y rodado en la Amazonia peruana con comunidades indígenas, construye una fábula íntima alrededor de una niña con problemas de comunicación.

En el ámbito del drama social, «María Rita», de Juan Barbazán, profundiza en la línea híbrida con el documental, en una dura realidad: la vida de un bebé de cuatro meses hijo de una pareja toxicómana, cuya situación obliga a la intervención de los servicios sociales. Por otro lado, «Química», de Senín Porto, también estreno absoluto, aborda las tensiones de una pareja, interpretada por Sheyla Fariña y Adrián Ríos, que atraviesa un complejo proceso de adopción, donde salen a la superficie miedos y secretos que ponen en riesgo la relación.

El terror también estará presente en «El lago silente», del debutante Varo López, que prescinde de los diálogos, propone un viaje angustioso en el que un grupo de personas debe enfrentarse a una presencia inquietante para tratar de sobrevivir.

Desde una perspectiva más íntima y experimental, «Oco», de Anxo González, supone el estreno absoluto del corto de este cineasta, protagonizado por Mónica Caamaño, que se sumerge en el proceso de duelo de una mujer.

Entre los estrenos absolutos figura también «Ante o avesío», de Xaime Miranda, una historia que combina tradición y elementos sobrenaturales. El corto cuenta con el actor Miguel de Lira entre sus protagonistas, y con la música original de Nuno Pico, líder de la banda Grande Amore.

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Completan la selección de Ficción «Y quién no teme al lobo feroz», debut en la dirección del actor Mateo Franco, protagonizado por la actriz María Araujo, y centrado en una relación marcada por la manipulación y la violencia emocional; y «Algo novo que contar», de la viguesa Paula Pereira, un relato generacional sobre el descubrimiento de la identidad y la sexualidad, atravesado por el miedo y la presión social.