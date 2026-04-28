Los Premios Antonio Palacios recaen en Dora Carrera, Gabri Veiga y Ceamsa

La Corporación municipal de Porriño aprobó este lunes la propuesta del Comité de Valoración de los Premios Antonio Palacios, cuyo acto de entrega de galardones de su tercera edición se celebrará el sábado 13 de junio en la plaza que lleva el nombre del ilustre arquitecto. Entre todos los premios, destaca el Premio de Honor, que este año recaerá a título póstumo en la fundadora de la Asociación Érguete, Dora Carrera, «como muestra de agradecimiento y admiración a aquellas personas o entidades cuya trayectoria vital representa un legado ejemplar de servicio a la sociedad», destacó en pleno el alcalde, Alejandro Lorenzo.

«En su legado está la lucha contra la droga y el narcotráfico, la desestigmación de los drogodependientes y esa Asociación Érguete que sigue trabajando como entidad sin ánimo de lucro desde los años 80 y realizando una labor de atención integral de las adicciones», recordó el regidor, lamentando que el premio tenga que ser a título póstumo. A dicho galardón se suma otro reconocimiento, con la aprobación, también en el pleno de ayer, de renombrar la calle donde vivía Dora Carrera con su nombre. La propuesta fue aprobada por unanimidad de toda la Corporación municipal.

El Premio al Deporte se concede este año al futbolista Gabri Veiga. El comité de valoración consideró que es merecedor de esta distinción por su destacada trayectoria deportiva y su proyección en el fútbol profesional, convirtiéndose en un referente de talento, esfuerzo y superación para la juventud.

Gabri Veiga, Premio al Deporte. / RFEF

El Premio a la Empresa será para la Compañía Española de Algas Marinas, Ceamsa. Esta empresa, fundada en 1966 y con sede en Porriño, es pionera a nivel mundial en la comercialización de hidrocoloides naturales obtenidos a partir de algas. Con este premio se le reconoce su firme apuesta por la innovación y el desarrollo tecnológico.

En cuanto al Premio a la Cultura, este recaerá en el Xogo da Ola, una de las tradiciones más singulares del Carnaval en Porriño. El juego representa una manifestación cultural que combina historia, participación vecinal y sentimiento de pertenencia, convirtiéndose en un símbolo festivo que refuerza los lazos comunitarios.

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Por último, el Premio al Compromiso Social será para la Asociación de Amas de Casa, Consumidores e Usuarios Rosais por su largo y constante labor en favor de la participación ciudadana, la convivencia y el bienestar cultural y de ocio. «Si O Porriño es una villa unida y dinámica, es gracias a la labor de asociaciones como las Amas de Casa Rosais», destaca el regidor porriñés.