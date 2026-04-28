Los 60 pisos protegidos de Porriño, en el aire por dudas sobre el terreno

El Concello de Porriño ha anulado el convenio urbanístico con la Cooperativa Residencial Aloques, que planeaba la construcción de 60 viviendas de protección autonómica en régimen de alquiler en el centro de Porriño, porque la titularidad plena de las fincas objeto del convenio de encuentra en duda.

El Concello y la Cooperativa Aloques firmaron un borrador de convenio urbanístico a finales del año pasado, en el cual se establecía la permuta de terrenos para la construcción de 60 viviendas en tres fincas, supuestamente, municipales; pero, durante el periodo de información pública del borrador del convenio, una empresa impugnó la titularidad municipal aportando una escritura complementaria de 2008 en la que, según su interpretación, limitaba la cesión al Concello al uso de la superficie destinada a zona verde, reservando la propiedad del subsuelo a la mercantil.

A raíz de esto, el secretario municipal emitió un informe jurídico en el que concluye que la actuación del Concello en el año 2008, al otorgar la escritura complementaria, generó una expectativa legítima sobre la titularidad del subsuelo a favor de esta empresa, por lo que recomendó la desistencia del procedimiento de aprobación del convenio urbanístico al considerar que existe controversia sobre la titularidad del subsuelo.

La anulación de dicho convenio bloquea la construcción de estas 60 viviendas en Porriño, ya que la Cooperativa Aloques, que compró una parcela a una entidad bancaria para levantar el complejo residencial, necesitaba de estas fincas, supuestamente municipales, para llevar a cabo su proyecto. Es por ello que firmó el convenio urbanístico con el Concello, que le cedía las parcelas a cambio de un bajo comercial en el nuevo edificio, para trasladar allí el departamento de Servicios Sociales.

El PSOE culpa al alcalde

Sobre este asunto se ha pronunciado el PSOE de Porriño, que señala directamente al alcalde, Alejandro Lorenzo, como responsable de la situación. «No se puede anunciar una promoción de 60 viviendas ni negociar una operación de 11 millones de euros sin tener garantizada la titularidad del suelo. Este error no es técnico, es político y tiene un responsable claro, Alejandro Lorenzo», denuncia el portavoz socialista, David Alonso, alertando de que la caída del convenio pone en peligro la construcción de las viviendas.

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El proyecto, ahora en el aire, planeaba la construcción de 60 viviendas en una parcela situada entre la Avenida de Galicia y la calle Aloques. La promotora, una cooperativa, ofertaría los inmuebles en régimen de vivienda protegida. La inversión se presupuestaba en 11 millones de euros, de los cuales la Xunta de Galicia anunció que aportaría 3 millones de euros a través de la línea de ayudas a promotores que puso en marcha el gobierno gallego para construir inmuebles de viviendas de alquiler accesible.