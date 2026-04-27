La Guardia Civil interviene en Mos 1.056 perfumes por una supuesta infracción de contrabando

La Guardia Civil ha intervenido en Mos un total de 1.056 envases de perfume por una supuesta infracción de contrabando, al no poder acreditarse documentalmente su lícita importación.

La actuación fue llevada a cabo el pasado lunes, día 20, por efectivos de la Patrulla Fiscal y de Fronteras de la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra, tras tener conocimiento de la existencia de un almacén en la localidad mosense destinado a la distribución y reparto de mercancía adquirida en Madrid.

Una vez personados en el almacén, los agentes inspeccionaron la mercancía en presencia de su responsable, un ciudadano chino de 51 años. Durante la revisión localizaron varias cajas de cartón sin ninguna referencia exterior sobre su contenido.

En el interior había perfumes procedentes de Marruecos. En total, se contabilizaron 22 cajas, cada una con 48 envases, lo que suma 1.056 perfumes.

Según informa la Guardia Civil, el responsable del almacén no aportó documentación relativa a la mercancía, como el DUA, factura, albarán u otros justificantes que acreditasen su importación legal.

Por este motivo, los agentes procedieron al precinto de los perfumes y levantaron acta por una supuesta infracción de contrabando, que será remitida a las dependencias de Aduanas e Impuestos Especiales en Pontevedra.

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El valor de la mercancía intervenida podría alcanzar los 131.936 euros.