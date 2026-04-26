La «Fashion Weekend» llena de público el centro de Porriño

La localidad de Porriño celebró este fin de semana una nueva edición de la «Fashion Weekend», que registró una elevada afluencia de público y actividad comercial. El evento alcanzó su cuarta edición con el objetivo de impulsar el comercio local y atraer visitantes.

La programación comenzó el viernes con la «Shopping Night», durante la cual los establecimientos abrieron hasta medianoche. Vecinos y visitantes recorrieron el centro urbano, con propuestas comerciales y ambientación musical a cargo de varios Dj.

Ayer sábado tuvo lugar el desfile en la Praza Antonio Palacios, presentado por Lucía Rodríguez. En él participaron 27 comercios y diez establecimientos de peluquería y estética, con modelos de Small Big Models. La escuela Maison realizó distintas intervenciones durante la pasarela, incluida una acción colectiva.

El alcalde, Alejandro Lorenzo, y la concejala de Comercio, Rosa Isabel Alonso, valoraron positivamente el desarrollo del evento. Lorenzo indicó además que «dixemos que non tiñamos nada que envexar a Milán ou París, e hoxe quedou demostrado. O Porriño é unha vila viva e o noso comercio é o mellor motor para a cohesión social e económica».

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«Conseguimos que a xente vivise unha experiencia única», destacó la edil Rosa Isabel Alonso.