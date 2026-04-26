Apoyo al comercio
La «Fashion Weekend» llena de público el centro de Porriño
El Concello destaca la elevada actividad comercial durante la jornada
La localidad de Porriño celebró este fin de semana una nueva edición de la «Fashion Weekend», que registró una elevada afluencia de público y actividad comercial. El evento alcanzó su cuarta edición con el objetivo de impulsar el comercio local y atraer visitantes.
La programación comenzó el viernes con la «Shopping Night», durante la cual los establecimientos abrieron hasta medianoche. Vecinos y visitantes recorrieron el centro urbano, con propuestas comerciales y ambientación musical a cargo de varios Dj.
Ayer sábado tuvo lugar el desfile en la Praza Antonio Palacios, presentado por Lucía Rodríguez. En él participaron 27 comercios y diez establecimientos de peluquería y estética, con modelos de Small Big Models. La escuela Maison realizó distintas intervenciones durante la pasarela, incluida una acción colectiva.
El alcalde, Alejandro Lorenzo, y la concejala de Comercio, Rosa Isabel Alonso, valoraron positivamente el desarrollo del evento. Lorenzo indicó además que «dixemos que non tiñamos nada que envexar a Milán ou París, e hoxe quedou demostrado. O Porriño é unha vila viva e o noso comercio é o mellor motor para a cohesión social e económica».
«Conseguimos que a xente vivise unha experiencia única», destacó la edil Rosa Isabel Alonso.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una familia británica ofrece casi 69.000 euros al año por cuidar de su perro y vivir en su finca
- Muere un joven de 25 años tras una caída cuando hacía prácticas de moto con la autoescuela en Nogueira de Ramuín
- Cinco psicólogos empiezan a pasar consulta en centros de salud y serán 29 en 2030 para cubrir toda el área de Vigo
- Envían a prisión al camionero que causó el atropello mortal en Pontevedra y no se paró
- Así «evolucionarán» las apps de control de la pesca recreativa y profesional: el Gobierno lanza un contrato de dos millones para incluir «nuevas funcionalidades»
- La madre de un vigués al que trasplantaron el hígado con tres años: «Cada día pienso en la familia del donante y en su generosidad»
- El armador vigués del «Simione», interceptado con casi 3.000 kilos de cocaína: «No hay nada que me enlace con la droga»
- La vía verde más grande de Galicia: 28 kilómetros de recorrido e ideal para los ciclistas