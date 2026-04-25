La Xunta creará una senda para mejorar el acceso al colegio Cruz de Budiño

La Xunta de Galicia construirá una senda peatonal de un kilómetro de longitud en la PO-407, en las inmediaciones del colegio público Cruz de Budiño. El gobierno gallego ya le ha dado el visto bueno a la licitación de las obras, en las que se invertirán 615.000 euros de fondos europeos, por lo que se espera que los trabajos comiencen en el último trimestre del año. Su plazo de ejecución será de ocho meses; después, los escolares y residentes en la zona contarán con un camino seguro y accesible para sus desplazamientos diarios.

En concreto, la actuación consistirá en la construcción de una senda en el tramo de la carretera PO-407, comprendido entre los puntos kilométricos 0+130 y 1+020, creando un espacio seguro para el tránsito peatonal independiente de la calzada, ya que este carece en la actualidad de una zona destinada a la circulación de peatones.

La intervención diseñada por el departamento de Infraestructuras de la Xunta permitirá la ejecución de una senda en hormigón coloreado de ancho mínimo de 1,8 metros, salvo en un estrechamiento puntual en el entorno del punto kilométrico 0+750, donde existe una estructura.

De cara a facilitar la accesibilidad, en los vados peatonales previstos se colocará pavimento táctil de botones o direccional, formado por baldosas de 30x30 centímetros, sobre una base de hormigón. El pavimento táctil, indicador de advertencia o proximidad a puntos de peligro, se situará en los extremos de la senda para iniciar el final de esta, así como en las paradas de autobús o en los pasos de peatones para advertir la posibilidad de cruce con seguridad.

Las obras que se van a contratar incluyen mejoras en la seguridad adicionales, como el acondicionamiento de las paradas de autobús existentes en los puntos kilométricos 0+280 y 0+960. En ambos casos, se acondicionará y ampliará la zona peatonal, se señalizará el refugio y se colocarán pavimentos que cumplan las normativas vigentes de accesibilidad.

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La intervención se completará con trabajos adicionales de instalación de un prisma soterrado de telecomunicaciones e iluminación, la mejora de los sistemas de drenaje, la recolocación de contenedores de residuos, sistemas de contención, construcción de muros y refuerzo de la señalización.