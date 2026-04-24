La Diputación habilita una solución temporal de aparcamiento en Doral

La Diputación de Pontevedra ha habilitado una treintena de plazas de aparcamiento en línea en la carretera de O Rebullón al Cuvi, frente a la residencia Doral, en Mos. La iniciativa de la administración provincial, titular de dicha vía, responde a la necesidad de Doral para contar un espacio para estacionar los vehículos de los más de 200 trabajadores y familiares de las 300 personas internas en la residencia.

Aunque se trata de una solución temporal e insuficiente, a tenor del volumen de empleados y residentes que regentan en el centro, es una medida que alivia la carencia de plazas de aparcamiento en la zona.

La Diputación realizó esta semana las labores de pintado de la carretera, donde previamente había autorizado un parking en batería, con capacidad para más de 50 vehículos, el cual quedó inhabilitado por unos trabajos realizados por la Comunidad de Montes de Tameiga, que cavó unas zanjas hace un mes.

Con todo, el problema de raíz que hace que una de las residencias más grandes de Galicia carezca de aparcamiento tiene que ver con las obras que el Real Club Celta de Vigo está ejecutando junto a Doral para ampliar la ciudad deportiva. «El club se comprometió por contrato, en 2019, con Doralresidencias, a ejecutar un aparcamiento definitivo para familiares y trabajadores, a cambio de que la residencia le cediera el espacio que venía utilizando hasta esa fecha para facilitar el desarrollo de la ciudad deportiva», explican desde Doral, que planea llevar al Celta a los tribunales por incumplir lo acordado. El director de la residencia, Manuel Añón, confirmó ayer que el equipo jurídico del centro ya está preparando la demanda.

Por otro lado, Añón también recalca que las plazas de aparcamiento en línea que habilitó la Diputación en la carretera provincial de O Rebullón al Cuvi también están siendo utilizadas por los empleados de las constructoras que están trabajando en las obras de la Ciudad Deportiva del Celta, ya que en la zona no hay solución de aparcamiento posible. «Aparca el primero que llegue, sea de la residencia o no», destaca el director de Doral.

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Paralelamente, la residencia ha iniciado una recogida de firmas en Change.org para reclamar al Celta el parking que pactaron en 2019. Ya recogieron más de 1.600 firmas y planean movilizaciones.