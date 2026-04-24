La comisión de afectados de la N-550, en Mos, da un ultimátum al Gobierno

La comisión de seguimiento de afectados de la N-550, en Mos, acordó dar un ultimátum al Gobierno central para que responda a las demandas trasladadas por el Concello de Mos y por los vecinos y vecinas en relación a la necesidad de poner solución a la peligrosidad de la N-550. Para ello, da un mes de plazo al Ministerio de Transportes para que convoque una reunión técnica. De no hacerlo ni producirse avances, el Concello advierte que «se adoptarán nuevas medidas».

Así lo acordó la comisión de seguimiento de afectados de la N-550 en la primera reunión celebrada tras su constitución en el último pleno. En ella participaron las asociaciones vecinales Santa Baia, Chan do Bosque, Ledicia de Sanguiñeda y A Cividade, junto con los tres grupos políticos de la corporación municipal, PP, PSOE y BNG.

Durante la reunión se puso de manifiesto la peligrosidad de la N-550 a su paso por Mos, con especial incidencia en zonas como Ameirolongo, Mos o el cruce de O Tablado, en Louredo, donde se concentran problemas de seguridad viaria y peatonal derivados del elevado tráfico, a falta de infraestructuras adecuadas y de la ausencia de actuaciones ejecutadas. En este sentido, desde el Concello trasladan que «el informe técnico municipal evidencia una situación prolongada en el tiempo, y recoge más de 20 peticiones formales trasladadas al Ministerio en los últimos años sin respuesta efectiva, así como proyectos aprobados que continúan sin ejecutarse, como el caos del cruce de O Tablado, considerado un punto de alta siniestralidad».

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Por otro lado, los representantes municipales informaron a la comisión de la puesta en marcha de la vía judicial mediante la presentación de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, tras el requerimiento previo aprobado por en junta de gobierno local el pasado mes de enero, en el que se concedía al Ministerio el plazo de un mes para actuar ante la falta de mantenimiento, conservación y ejecución de las actuaciones necesarias en las vías de su titularidad.