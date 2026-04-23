Porriño creará una aplicación para conectarse con los vecinos
La desarrollará el alumnado del nuevo obradoiro dual de empleo, que ofrecerá también formación en conservación y mejora de montes
El Concello de Porriño ha conseguido financiación para poner en marcha un nuevo obradoiro dual de empleo, que formará a 20 personas en situación de desempleo en sectores de alta demanda, como es la conservación y mejora de montes y el desarrollo de aplicaciones con tecnología web. Gracias a ello creará una aplicación municipal para conectar directamente con los vecinos y vecinas. El obradoiro, que lleva el nombre de «O Porriño Eco-Necta», supone una inversión de 454.000 euros, concedidos por la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración.
Durante nueve meses, diez porriñeses en paro accederán a un contrato de trabajo para formarse en la especialidad de actividades auxiliares en conservación y mejora de montes. Desde el gobierno local destacan el impacto positivo que esta formación tendrá en las parroquias, pues los alumnos-trabajadores realizarán tareas de mantenimiento de caminos municipales, márgenes y drenajes en las parroquias de Atios, Budiño, Cans, Chenlo, Mosende, Pontellas, Torneiros y O Porriño. Y también realizarán trabajos forestales en parcelas municipales, así como el mantenimiento de las fajas secundarias de titularidad pública en Arios, Budiño y Pontellas.
Por otro lado, otras diez personas se formarán durante el mismo periodo en la especialidad de desarrollo de aplicaciones con tecnología web. Estas serán las encargadas de crear la nueva «app» municipal para mejorar la comunicación directa entre la ciudadanía y el Concello de Porriño.
El proyecto arrancará oficialmente el próximo 1 de junio de 2026. Todas las personas interesadas en participar en este programa formativo y de empleo pueden acudir ya a la oficina de empleo para solicitar su inserción o verificar que figuran como demandantes en las espacialidades mencionadas.
«Con esta iniciativa, O Porriño no solo ofrece una oportunidad de futuro a personas en desempleo, sino que invierte en el cuidado de nuestro patrimonio natural en todas las parroquias y en la modernización de los servicios municipales», destaca el alcalde, Alejandro Lorenzo.
Suscríbete para seguir leyendo
- La victoria de la Real Sociedad en Copa complica el deseo europeo del Celta: las cuentas para Champions, UEFA o Conference
- Las familias se rebelan contra los profesores: llegan a Inspección por sanciones a los alumnos en Vigo
- Extranjeras de Vigo, tras solicitar su regularización: «Estamos emocionadas, es la oportunidad que estábamos esperando»
- O que nos deixou Samba, o noso veciño
- La música electrónica crece en Galicia: nace un nuevo festival a los pies de la ría de Vigo
- El pesquero de Cangas "Eirado do Costal", primero de la flota gallega en incorporar el modelo de un bote salvavidas cerrado e insumergible para soportar las gélidas aguas de Terranova
- Identificado el conductor del atropello mortal en Pontevedra, al que investigan por un homicidio imprudente
- Muere el policía nacional Nazario Luis Rodríguez Costa, destinado en Salvaterra y antes en la comisaría de Vigo