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Moda y comercio local

Porriño celebra su cuarta Fashion Weekend con 27 tiendas y 10 peluquerías

El viernes el comercio local abrirá hasta medianoche y el sábado habrá desfile de moda

Presentación de la Fashion Weekend de Porriño. | D.P.

Presentación de la Fashion Weekend de Porriño. | D.P.

D. P.

Porriño

Porriño será el epicentro de la moda gallega este fin de semana con la celebración de la Fashion Weekend, que llega a su cuarta edición con la participación de 27 tiendas y diez peluquerías. El evento se contempla como un gran escaparate para el comercio local, que culminará con un desfile de moda, el sábado, a las 17.30 horas, convirtiendo a la Plaza Antonio Palacios en una gran pasarela de moda al aire libre.

El fin de semana arrancará el viernes, 24 de abril, con la celebración de la Shopping Night, una noche en la que los establecimientos comerciales de la villa no solo abrirán sus puertas en horarios especial, hasta medianoche, sino que además ofrecerán descuentos, sorteos, regalos y otras sorpresas. La música también será protagonista, con la presencia de seis DJ que amenizarán las principales calles de la villa y llenarán Porriño de ambiente festivo.

Al día siguiente, sábado, será el turno de la Fashion Night, con un desfile de lujo conducido de nuevo este año por la presentadora gallega Lucía Rodríguez. Sobre la pasarela estará la escuela de modelos Small Big Models, luciendo las prendas de los establecimientos participantes. Y, también el sábado, habrá un espectáculo de performance con Pablo Méndez, música de la mano de Maison y alguna sorpresa más.

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En la presentación del evento, el alcalde, Alejandro Lorenzo, destacó que «un municipio con un comercio fuerte es un municipio vivo, porque comprar en el comercio local fortalece no solo nuestra economía, sino también la cohesión social».

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