El Festival de Cans dedica el Chimpín de Plata y una exposición a Víctor Coyote
El polifacético músico y dibujante tudense también ofrecerá un concierto el sábado, día grande del festival, para presentar su nuevo trabajo, «El Propio»
El Festival de Cans, cuya vigésimo tercera edición tendrá lugar entre el 19 y 23 de mayo, dedicará parte de su programación al músico, dibujante y realizador Víctor Coyote. El polifacético artista, natural de Tui, será reconocido con el Chimpín de Plata a su trayectoria, marcada por más de cuatro décadas de creación, y también ofrecerá un concierto en el Invernadoiro Rei Zentolo de Juan e Mucha do Peso, el sábado 23 a las 20 horas, en el que presentará temas de su nuevo trabajo «El Propio».
Víctor Coyote fue una figura clave de los años de la Movida, primero al frente de Los Coyotes y posteriormente en solitario; pionero en la incorporación de ritmos latinos en un contexto en el que no eran habituales, combinando el rock, el punk y las músicas de raíz con una mirada propia y letras de fuerte componente social y costumbrista.
En paralelo a esta carrera musical, desarrolló una amplia trayectoria como ilustrador, diseñador gráfico y dibujante, dejando su huella en proyectos cinematográficos de directores como Álex de la Iglesia o el colectivo La Cuadrilla, así como en producciones audiovisuales recientes como la serie «Poquita Fe», o diseños inéditos descartados para proyectos que no llegaron a realizarse. Su obra incluye también numerosos trabajos de storyboard para documentales, videoclips y diferentes piezas audiovisuales, consolidándose como un creador multidisciplinar de referencia.
En el campo audiovisual, Víctor Coyote realizó documentales, videoclips, piezas animadas y cortometrajes, explorando lenguajes diversos con un estilo muy personal, plasmados en vídeos musicales para artistas como Los Rodríguez, Mastretta o sus propios temas.
Por esta polifacética trayectoria, el Festival de Cans también le dedicará una exposición a su trabajo como dibujante alrededor del cine y el mundo audiovisual, que incluirá ilustraciones, storyboards, carteles y otros materiales, así como una sección de su obra audiovisual como realizador.
Mounqup, en concierto
Por otro lado, el Festival de Cans avanza otro concierto el 23 de mayo en el Invernadoiro Rei Zentolo de Juan e Mocha do Peso, a cargo de Mounqup, artista francesa de raíces marfileñas, coprotagonista del filme «Juliette e Camille», de la directora Paloma Zapata. Además, durante el festival se podrá ver un avance de esta película, y se grabará la actuación para formar parde del filme.
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