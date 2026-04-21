Visita institucional de Mos en Argentina
Foliada al otro lado del charco
Mos, Torroso, Tameiga, Cela, Dornelas, Petelos, Sanguiñeda, Pereiras, Guizán, Louredo y Buenos Aires. La úndécima parroquia mosenses se encuentra a 10.000 kilómetros de distancia y hasta allí viajó una comitiva encabezada por la alcaldesa para celebrar el 108 aniversario de la Asociación Gallega de Residentes de Mos en Buenos Aires
Argentina fue el principal destino de la diáspora gallega entre finales del siglo XIX y mediados del XX. Muchos de los gallegos que cruzaron el Atlántico en busca de un futuro mejor retornaron, pero otros hicieron de su refugio su hogar, gracias a la gran red de apoyo que tejieron con otros migrantes gallegos. Fue así como nació, hace 108 años, la Asociación Gallega de Residentes de Mos en Buenos Aires, actualmente considerada por el Concello de Mos como la undécima parroquia mosense, que trabaja para preservar la historia y cultura de Mos y de Galicia. En reconocimiento a esta labor centenaria, una comitiva mosense presidida por la alcaldesa, Nidia Arévalo, viajó a Buenos Aires para reforzar una relación que, a pesar del paso de los años, sigue muy viva.
Además de la regidora, también «cruzaron el charco» las concejalas Julia Loureiro y Laura Méndez. Igualmente, la comitiva mosense estuvo integrada por el grupo de música Ruada de Torroso, que estuvo presente en los distintos actos institucionales que se celebraron durante los últimos seis días. Aunque el motivo del viaje fue la celebración del 108 aniversario de la Asociación Gallega de Residentes de Mos en Buenos Aires, la delegación mosense aprovechó para visitar el Colegio Santiago Apóstol y el Centro Galicia de Buenos Aires, dos referentes de la presencia gallega en Argentina, donde se puso de manifiesto el papel de estas entidades en la conservación de la lengua, la cultura y las tradiciones gallegas entre las nuevas generaciones. Por otro lado, también fueron recibidos en la Legislatura Porteña por diferentes cargos políticos.
Al margen del plano institucional, uno de los momentos más especiales fue la Gran Foliada Mosense, que consistió en un encuentro abierto, lleno de música y ambiente, en el que participaron, además de la Ruada de Torroso, el grupo de gaitas O Demos de Mos, y miembros de otras entidades con ADN gallego, como Residentes de Outes, Val Miñor, Corcubión, Salvaterra, Betanzos, Arantei y el propio Centro de Galicia.
La programación se completó con la cena de aniversario de la asociación, en la que se llevó a cabo un intercambio de detalles institucionales entre las entidades participantes. Durante este acto, la alcaldesa realizó también un reconocimiento a cada uno de los miembros de la actual directiva, encabezada por su presidenta, Isabel Vilela, así como al expresidente José Leirós, en agradecimiento por su labor y compromiso con la colectividad.
«Resulta emocionante comprobar como Mos está tan presente en Argentina», valoró al final del viaje Nidia Arévalo, que devolvió así la visita que una comitiva de la Asociación Residentes de Mos en Buenos Aires realizó el año pasado a Mos, con motivo de la Festa da Rosa, en la que la entidad fue nombrada «valedora de la rosa», un ejemplo más que pone de manifiesto que, aún estando a 10.000 kilómetros de distancia, el Concello de Mos tiene muy presente a su undécima parroquia.
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